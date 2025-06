A 17 anni la redazione online di Repubblica della mia città mi aveva incautamente affidato un blog in cui scrivere di scuola. Io, come ogni incarico di scrittura che avrei ricevuto da quel momento in poi, sfruttai l’occasione per raccontare un po’ di cazzi miei, seppur con un blando collegamento al tema della rubrica. A un certo punto, sentendomela Marco Travaglio, scrissi un pezzo antipaticissimo sulle liste che si erano presentate nel mio liceo per la presidenza d’istituto, denunciando lo scarso impegno politico e l’imperante berlusconismo che con ogni evidenza dilagava anche tra i più giovani.

Non so da che cosa avessi evinto questa analisi politica, ma a quanto pare pensavo di essere protagonista di Tutti gli uomini del Presidente invece che una cialtrona qualunque con una connessione a internet. Tuttavia, quando l’articolo uscì, i candidati (di nuovo, non stiamo parlando delle presidenziali americane) si risentirono moltissimo e io fui travolta dagli insulti su un nuovo social che all’improvviso era finito al centro delle nostre vite, un certo Facebook.

«Ma perché questa non va a scopare invece di scrivere questi articoli da quattro soldi?» scriveva uno che al centro del suo programma politico aveva proposto di mettere l’Estathè nelle macchinette. La domanda era mal posta perché non solo quello che non scopava era lui – avrei scoperto mesi dopo da un’amica che lo deflorò – ma anche perché il caso Watergate (Teagate?) non poteva smascherarsi da solo. Ero in missione, ero una voce scomoda in cerca della verità. Ero in mezzo al mio primo merdone.

La definizione

Cos’è un merdone? Ce lo spiega Chiara Galeazzi, autrice e massima esperta di Merdoni (da poco uscito per Blackie): «La parola merdoni, o meglio il suo singolare merdone, per come è intesa in questo libro, non c’è nei dizionari. In tutti si trova come accrescitivo nel lemma merda, che però è un’altra cosa.

Su qualche dizionario c’è merdone, ma con questa definizione, che copio da Lo Zingarelli: “agg. e s.m. (f. -a) – fig. raro – pusillanime; persona spregevole”; l’Hoepli aggiunge “region. Sporcaccione”. Ma io non ho scritto questo libro per parlare di pusillanimi e sporcaccioni. Oddio, in realtà ci sono anche quelli, ma ho intitolato questo libro Merdoni nel senso che intendiamo io e altre migliaia di persone, molto vicino alla shitstorm inglese – traduco la definizione del Cambridge Dictionary: ”una situazione in cui molte persone sono in disaccordo e litigano tra di loro”. In italiano il merdone a volte scoppia, come la tempesta di cui sopra, altre volte si pesta, come fosse qualcosa lasciato sul marciapiede da un grosso cane. Quale che sia il verbo a cui si accompagna, il merdone è la reazione negativa di massa a un gesto considerato controverso».

La scoperta

Galeazzi ne sa qualcosa, intanto perché ben più di me ha scritto cose di cui la gente si è accorta e per cui si è più o meno indignata (lo racconta all’inizio del libro,per i fan del primo film di Maccio Capatonda che recensì per Vice anche lei avrebbe dovuto correggere i suoi gusti aumentando l’attività sessuale), e poi perché ha condotto un esperimento sociale che va contro la propria indole e il buonsenso: per un mese ha assunto un’identità nuova e nei panni di @AcidoLauronico ha investito qualche energia per fare quello che nessuna persona con un lavoro e un briciolo di amor proprio farebbe, se non dietro compenso: ha iniziato a intervenire come commentatrice su X (il fu Twitter). «Il merdone diventa tale solo attraverso i commenti», spiega.

Quello che ha scoperto, e che già sospettava prima di dedicarsi a questo progetto, è che andare a caccia di merdoni è un lavoro a tempo pieno psicologicamente sfibrante. Inoltre, non è per tutti. Chiara Galeazzi, ma a quanto pare anche @AcidoLauronico, non è abbastanza becera per questa carriera, né abbastanza sicura di sé.

Per partecipare al merdone come un professionista dei merdoni bisogna fermarsi rigorosamente alla superficie ed esprimere un’opinione più stupida e disinformata possibile con piglio da intellettuale controcorrente.

Non importa quale sia l’argomento, il commentatore medio avrà sempre un parere nettissimo e polemico formulato dopo aver letto di fretta il titolo del merdone del giorno, e mai – MAI – il contenuto. Inutile cercare la sua approvazione, o sperare di poterci ragionare. Non è il dialogo il fine ultimo del frequentatore di merdoni, non è l’arricchimento intellettuale (né tantomeno quello economico).

Il merdone è for merdone’s sake, ed è inutile sperare di tirarne fuori qualcosa di edificante o anche solo vagamente utile. Galeazzi almeno ci ha scritto un libro divertente, e sono abbastanza sicura che sia l’unica cosa positiva mai uscita da un merdone. Tutto il resto è merda.

