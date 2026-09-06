Vite miracolose, un ritratto nuovo di Wittgens

Mattia Colombo e Francesco Clerici hanno portato in Laguna un «requiem del biopic tradizionale» per raccontare la straordinaria storia della direttrice della Pinacoteca di Brera (e “monument woman”) negli anni del fascismo e della Seconda guerra mondiale
Di Fernanda Wittgens restano pochissime immagini: qualche fotografia in bianco e nero, qualche secondo di filmato in cui sentiamo delle persone, fuori campo, che le stanno dicendo cosa fare; ma soprattutto le lettere, soltanto quelle che scriveva lei, un diario personale. Si tratta di un’assenza quasi programmatica, quella che circonda la prima donna a dirigere un museo statale in Italia. Ed è giusto, prima di addentrarci nell’analisi di Anatomia di un ritratto di Mattia Colombo e Francesco Cler