Gli adulti impareranno a cercare la lingua dei bambini

Il libro illustrato di Claudia Conte e Michela Rossi, Le parole nel pozzo (Bakemono Lab), è pensato per i bambini. Ma è prezioso anche per gli adulti, perché mette inchiostro su carta, con scrittura e disegno, cosa succede quando perdiamo il linguaggio che usiamo per descrivere il mondo

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Ci sono libri che parlano a bambine e bambini, che riescono a restituire anche agli adulti qualcosa che avevano smesso di vedere. Le parole nel pozzo (Bakemono Lab, 2026), scritto da Claudia Conte e illustrato da Michela Rossi (Sonno), appartiene a questa categoria rara. Un albo che racconta ciò che accade quando le parole smettono di trovare ascolto. Quando le emozioni si ingarbugliano e perdiamo il linguaggio che usiamo per descrivere il mondo. Una casa per uscirne La protagonista è Nico, un