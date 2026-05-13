Cultura

Gli adulti impareranno a cercare la lingua dei bambini

Federica Pennelli
13 maggio 2026 • 19:11Aggiornato, 13 maggio 2026 • 19:11

Il libro illustrato di Claudia Conte e Michela Rossi, Le parole nel pozzo (Bakemono Lab), è pensato per i bambini. Ma è prezioso anche per gli adulti, perché mette inchiostro su carta, con scrittura e disegno, cosa succede quando perdiamo il linguaggio che usiamo per descrivere il mondo 

Ci sono libri che parlano a bambine e bambini, che riescono a restituire anche agli adulti qualcosa che avevano smesso di vedere. Le parole nel pozzo (Bakemono Lab, 2026), scritto da Claudia Conte e illustrato da Michela Rossi (Sonno), appartiene a questa categoria rara. Un albo che racconta ciò che accade quando le parole smettono di trovare ascolto. Quando le emozioni si ingarbugliano e perdiamo il linguaggio che usiamo per descrivere il mondo. Una casa per uscirne La protagonista è Nico, un

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Federica Pennelli
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Federica Pennelli

Scrive per Domani di salute, diritti e femminismi. Ha iniziato a Radio Sherwood nel 2004 conducendo la rassegna stampa e il giornale radio. Su Instagram è @chiccasherwood