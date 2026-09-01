tornare alle radici

Anche gli antichi abbracciavano gli alberi? Le piante nel mondo classico

Maria Tornielli
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01 settembre 2026 • 20:04Aggiornato, 01 settembre 2026 • 20:43

]Il nuovo libro del latinista e antropologo Mario Lentano, in libreria per Einaudi, esplora il rapporto di greci e romani con la natura. Mette al centro della sua ricerca una questione di stretta attualità, ma con il metodo di chi riconosce l’alterità del passato

Dentro i classici troviamo una risposta anche all’ecoansia? Forse no. Ma in quest’estate in cui le proiezioni dell’Odissea di Christopher Nolan ci hanno dato tanto un argomento di dibattito quanto un gradito rifugio climatico dal caldo che ha invaso la penisola, forse la domanda non è del tutto campata per aria.  Non è certamente così rozza la questione a cui Mario Lentano, docente di Letteratura latina e Antropologia del mondo classico all’Università di Siena, dedica Il senso degli antichi per

Maria Tornielli
Maria Tornielli
Maria Tornielli

Giornalista, è laureata in Antichità classiche e orientali. Ha frequentato la scuola di giornalismo Walter Tobagi di Milano