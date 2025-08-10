Fondazione Cini ospita un progetto multidisciplinare e rivoluzionario chiamato Venice Long Data (VLD) nato in collaborazione con l'Università Ca' Foscari: metodi e tecnologie modernissime studiano i documenti dell’Archivio Storico. Per arrivare a risposte mai ottenute prima: “Quante persone sono morte in città durante la peste del 1348?”

Ha fatto anche cose buone, l’Intelligenza Artificiale. Niente paludi bonificate ‘sta volta, però c’entra una laguna, quella sulle cui isolette è stata concepita la città più favolosa dell’universo. Una di queste isolette oggi ospita la Fondazione Cini, che a sua volta ospita un progetto multidisciplinare che si chiama Venice Long Data (VLD) per il quale si può serenissimamamente usare l’aggettivo “rivoluzionario”: nato nel 2024 dalla collaborazione tra la Fondazione Cini e l’Università Ca’ Foscari, studia documenti molto antichi, come quelli dell’Archivio Storico di Venezia, con metodi e tecnologie modernissimi, tra cui Machine Learning, Large Language Model, analisi dei Big Data, Reti Complesse.

VLD non solo sta dando «un nuovo futuro al passato» ma ha anche definito una nuova categoria di dati, i Long Data: una risorsa preziosa di cui l’Italia è ricchissima e che ha a Venezia, in Campo dei Frari 3002, uno dei giacimenti più importanti al mondo.

I manoscritti e il fisico

Ne parla Alessandro Codello, Principal Investigator di VLD e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi dell’Università Ca’ Foscari, ovvero un fisico. Ma perché un fisico che guarda nei buchi neri si interessa a vecchi manoscritti? «Perché un fisico è un filosofo naturale: vuole comprendere il mondo.

Un buco nero è quasi un oggetto platonico, è perfetto: oggi abbiamo capito la meccanica quantistica ma non abbiamo ancora capito quella cosa là», e indica un vaso con un comunissimo ficus: «Per me quella piantina è troppo complicata, non saprei nemmeno come descriverla: è un sistema talmente complesso che neanche ci provo».

Meglio volgere lo sguardo verso cose più semplici, si fa per dire: «Qui a VLD vogliamo capire in che modo funzionano le società umane. Una società è simile a un formicaio, è come un meta-organismo. In biologia, per capire come si è evoluto un organismo, bisogna studiare i fossili. E qual è il fossile di una società? Il suo archivio».

L’Archivio Storico di Venezia, in Campo dei Frari, è il fossile della società veneziana ed è «il migliore sotto tanti punti di vista: per la durata, dato che l’organismo che l’ha generato, la Repubblica di Venezia, è vissuto per 1100 anni lasciando una serie ininterrotta di documenti; per la qualità e la quantità di informazioni; per come si sono conservate; e infine per la rilevanza che questa società aveva nella storia dell’Italia, dell’Europa e del Mediterraneo».

In realtà si va ben oltre questi confini, perché capire il mondo di ieri in cui viveva quell’organismo, vuol dire capire il mondo di oggi: «Venezia è stata per molti secoli lo stato più avanzato: tantissime invenzioni, modernità, avanguardie sono avvenute qui; è stata la prima potenza navale e tutti gli imperi coloniali l’hanno presa a modello: il modo in cui si governa il mondo oggi è ancora quello».

Ottanta km di scaffali

Un organismo così complesso non poteva che lasciare un fossile altrettanto complesso: l’Archivio Storico contiene 80 km di scaffali che VLD sta studiando «come non si è mai fatto prima, ovvero con un approccio olistico: trascriviamo e digitalizziamo tutto l'archivio, ogni singolo documento, una cosa che prima era impossibile».

Adesso si può, grazie alle nuove tecnologie: «È possibile creare connessioni tra tutte le informazioni contenute in un archivio e questo ci permette di rispondere a domande storiche nella stessa maniera con cui oggi, analizzando i Big data, si fanno inferenze (ovvero dedurre informazioni non direttamente osservabili dai dati disponibili, ndr), come scoprire cosa voti in base a ciò che compri o dove vai in vacanza».

Per ora sono state mappate solo le delibere prodotte dal Senato nei suoi primi anni, la serie “Misti del Trecento”: «Comunque tantissime, 20.000 documenti, con risultati molto più genuini», perché i dati registrati, in questo caso le delibere del Senato, sono “puri”, «non sono stati creati per rispondere a una domanda, non c’è un bias, come, per esempio, nella narrazione di uno storico che li ha già interpretati».

È una rivoluzione: lo studio della storia da una prospettiva macroscopica permette infatti di colmare buchi e trovare risposte anche a domande che non ne hanno mai avute, come quella su cui i ricercatori di VLD stanno lavorando attualmente, ispirata dalla mostra Venezia e le epidemie (Fondazione Cini, fino al 19 dicembre): “Quante persone sono morte a Venezia durante la peste del 1348?”.

«Non si è mai saputo, non esistono dati». Per scoprirlo sono state analizzate tutte le informazioni dell’archivio e non solo quelle relative alla peste: «Una persona lascia delle tracce nei documenti: una volta per chiedere “il privilegio di cittadinanza”, dieci anni dopo per appaltare una nave.

Se le colleghiamo riusciamo a ricreare l'ombra della sua vita, come scoprirà chi visiterà la mostra, e a quel punto possiamo anche stimare quando è morta. Se lo moltiplichiamo per migliaia di persone otteniamo un campione sufficientemente rappresentativo da permetterci di calcolare l'eccesso di mortalità nell’anno della peste. Esattamente come si è fatto col Covid».

I Long Data

“Chi controlla i mari controlla il mondo”, si disse ai tempi in cui Venezia era una potenza, oggi, invece, «l’unica cosa che ha veramente valore sono i dati», e l’Italia, povera di Big Data se paragonata ai paesi dove hanno sede le grandi aziende tecnologiche e i social network che li producono, grazie al lavoro di VLD si è scoperta ricchissima di Long Data: «Sono i Big Data del passato, sono tutti i dati registrati prima dell’era digitale: i Big Data sono enormi ma corti, risalgono al massimo a venti anni fa. I Long Data sono più sottili ma lunghi, perché vanno indietro per migliaia di anni e le informazioni che contengono sono molto più preziose. L’Italia, col suo patrimonio culturale, dispone di Long Data come nessun altro paese al mondo».

Per Codello «se l’hardware delle nostre città storiche sono i palazzi, le statue, i quadri eccetera, i Long Data sono il software che ci permette di riportarle in vita e ci consentirà di rispondere in maniera quantitativa a domande sulla storia o la geopolitica».

Affinché i risultati siano attendibili, però, «bisogna avere la certezza che tutto l’archivio sia stato studiato»: finora, infatti, per le immaginabili difficoltà del processo di trascrizione manuale dei documenti antichi, solo una piccola parte degli archivi è stata analizzata, dal che si deduce che «probabilmente non conosciamo il passato così bene come pensiamo: lo scopo dei Long Data è riempire questo vuoto».

Ed eccoci arrivati alla IA che fa anche cose buone: i sistemi di Machine Learning e i Large Language Model velocizzano enormemente il lavoro di trascrizione e digitalizzazione: «Ovviamente rispettiamo tutti gli standard: c’è un paleografo che insegna alla IA a capire che cosa c'è scritto in un documento antico, dopodiché la IA lo replica sugli altri documenti. Anche la validazione finale è sempre fatta da un essere umano, uno storico che rilegge la trascrizione e corregge eventuali errori. In un anno abbiamo fatto ciò che prima ne aveva richiesti 25».

Le IA, però, attualmente sono come il Far West e funzionano seguendo logiche estrattive colonialiste, prendendo enormi quantità di dati senza consenso: «È il motivo per cui ci serviamo solo di programmi open source e lavoriamo senza collegarci alla rete», spiega Codello. Ciò che succede a Venezia resta a Venezia insomma, «perché, se li utilizzassimo, i sistemi come OpenAI si approprierebbero del nostro lavoro, come fanno con tutte le informazioni che i loro utenti gli forniscono ogni volta che digitano qualcosa».

I risultati del lavoro di VLD, al contrario, saranno tradotti in varie lingue e resi accessibili agli studiosi di tutto il mondo su una piattaforma online «che favorirà una rivoluzione multidisciplinare nel modo in cui si studia la storia». È un esempio di come le nuove tecnologie possano essere usate anche in modo costruttivo e non solo per fare profitti: «Non vogliamo che i Big Tech si impadroniscano del nostro passato come si sono già impadroniti del nostro presente».

