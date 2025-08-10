Fondazione Cini ospita un progetto multidisciplinare e rivoluzionario chiamato Venice Long Data (VLD) nato in collaborazione con l'Università Ca' Foscari: metodi e tecnologie modernissime studiano i documenti dell’Archivio Storico. Per arrivare a risposte mai ottenute prima: “Quante persone sono morte in città durante la peste del 1348?”
Anche l’Ia ha fatto cose buone: a Venezia studia la peste del Trecento
10 agosto 2025 • 14:29
