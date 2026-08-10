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Angelo Pannofino
Giornalista e autore.
(foto di: Elisa Ci Penagini)
Cultura
Poli contro la Balena bianca, la critica dietro la leggerezza
10 agosto 2026 • 18:31
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La musica filosofica di Francamente: «È dai margini che si vede il centro»
28 maggio 2026 • 06:00
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Le voci hanno un volto: Alan Lomax nella Valle d’Itria
09 marzo 2026 • 19:12
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Quelle strane curiosità provinciali che raccontano l’Italia
05 gennaio 2026 • 17:52
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Anche l’Ia ha fatto cose buone: a Venezia studia la peste del Trecento
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Pranzo di nozze vegetariano. Paura e delirio in una famiglia del Sud
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Spiritualità, magia, comunità: la pizzica è anche una cura
01 giugno 2025 • 16:18
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Coccodrilli e mele morsicate: siamo i loghi che compriamo
26 aprile 2025 • 17:14
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