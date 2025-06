È incredibile come ogni capitolo del reboot di Sex & the City riesca ad allontanarsi sempre un po’ di più dal prodotto originale. Però anche nella sua bruttezza mantiene una precisione chirurgica nell’individuare cosa interessa al suo pubblico: il mercato immobiliare

È iniziata una nuova stagione di Babbione a New York – anche noto come And Just Like That… – ed io, come la più prevedibile delle mosche in una stalla, mi tuffo a capofitto su questo cumulo di sterco fumante. È incredibile come ogni capitolo del reboot di Sex & the City riesca ad allontanarsi sempre un po’ di più dal prodotto originale, di cui resto convinta estimatrice, nonostante fosse tutto sbagliato per la sensibilità contemporanea: poca, per non dire nessuna, diversity etnica; poca, per non dire nessuna, rappresentazione di classi sociali al di sotto del privilegio economico; fallimento totale del test di Bechdel, che chiede ai personaggi femminili di un’opera di finzione sì di parlare fra di loro, ma non solo di uomini. Bocciate.

Eppure Sex & the City aveva il vantaggio non indifferente di una scrittura brillante, che permetteva agli spettatori di raggiungere quella bella cosa che è la sospensione dell’incredulità. La casa nell’East Village ad affitto bloccato, i 40mila dollari spesi in scarpe contenute in una cabina armadio relativamente piccola, il tempo libero apparentemente illimitato delle quattro donne in carriera che per anni ci hanno fatto dire: ma sono io! Accettavamo tutto, anche i dettagli più inverosimili, purché la storia fosse raccontata bene.

Ora invece, pur dopo aver aggiunto due protagoniste non caucasiche (ma comunque marroncine, non esageriamo), di cui non riesco ancora a imparare i nomi, e averne resa una bisessuale e stagista ultracinquantenne, l’inverosimiglianza della narrazione ha raggiunto nuove vette senza precedenti.

Cosa ci interessa davvero

Eppure i creatori di Babbione a New York sembrano sapere con precisione chirurgica quali contenuti offrire al loro pubblico di millennial, lo stesso che si tirano dietro dai primi anni Duemila. Ok le relazioni, belli i vestiti e le scarpe, che cool fare la scrittrice a Manhattan, ma quello che ora ci interessa davvero è il mercato immobiliare.

Alla fine della scorsa stagione Carrie, sempre non si sa con quali soldi, comprava una casa a Gramercy Park, uno dei posti più costosi di una delle città più costose del sistema solare. Un modesto nido d’amore per ricominciare da zero con Aidan, vecchia fiamma ripescata dopo la morte del marito John, noto come Mr. Big (lui sì danaroso, ma abbastanza da lasciarle l’eredità di uno sceicco?). Ora ce la ritroviamo da sola, perché Aidan è tornato a casa a occuparsi del figlio adolescente problematico, i cui problemi forse originano dal fatto che il padre dorme nel letto con lui, vediamo nella prima puntata di questa stagione.

Ad ogni modo, ora Carrie è sola in questa grande casa e ne parla con chiunque come se fosse una pittoresca casupola dove svernare e imparare lavorare a maglia aspettando la morte. La pittoresca casupola, in verità, è stata venduta nel 2022 per meno di cinque milioni di dollari, scopro su Google, un prezzo effettivamente irrisorio per le mie aspettative fondate in larga parte su Owning Manhattan, reality di Netflix sull’agenzia immobiliare di lusso di Ryan Serhant, che nella prima stagione del programma cercava di piazzare un attico da 250 milioni.

Il nuovo personaggio principale

Avendo visto i primi tre episodi di questa stagione posso dire che l’umile dimora di Gramercy Park è diventata a tutti gli effetti un personaggio principale di questa serie. In ogni puntata c’è qualcosa che la riguarda e attorno a cui ruota la trama: i cespugli pieni di topi e l’allarme rotto e il giardino da rifare e le chiavi da portare a Aidan.

Le scarpe e i vestiti sono dati per scontati ormai, tutte abbiamo almeno un paio di Prada comprate su Vinted. Ora per tenere l’attenzione alta per più di un reel di Instagram vogliamo il porno immobiliare, ma And Just Like That… ce lo serve condito con le piccole rotture di coglioni di tutti i giorni che ci dovrebbero risultare famigliari. Il boiler che si rompe, il vicino molesto, le blatte in cucina.

Qualche autore ubriaco deve aver pensato che questo compromesso bastasse per innescare di nuovo l’immedesimazione di un tempo. E invece guardo Carrie seduta nel suo cortile con i tacchi ai piedi e il computer aperto e penso solo a che senso ha invecchiare ed essere ricche sfonde se poi non posso stare in ciabatte nemmeno a casa mia.

Niente sospensione dell’incredulità quindi, nemmeno quando Carrie si mette a tampinare un tavolo su 1stDibs come una Pilotti qualunque che fa la posta alle Flos su eBay. I problemi del primo mondo, che nella serie originale erano almeno camuffati da dilemmi amorosi universali, qui sono talmente estremi da risultare comici, al punto che ci si ritrova a chiedersi se siano volutamente tali o se sia venuto a mancare del tutto il contatto con la realtà.

Perché seppur non mi sia mai aspettata il neorealismo da Sex & the City, ora siamo davvero alla parodia. Che ovviamente guardo con grande gusto – difficile distogliere lo sguardo da un incidente stradale – ma che mi procura anche un certo nervosismo. Come se noi fan assetate ci fossimo sentite rispondere: che bevano Cosmopolitan.

