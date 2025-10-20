festa del cinema di roma

Un ritorno nel nome del padre, Daniel-Day Lewis toglie il fiato

Daniel Day-Lewis e Sean Bean in una scena di Anemone Courtesy of Focus Features / © 2025 FOCUS FEATURES LLC.
Teresa Marchesi
20 ottobre 2025 • 18:49Aggiornato, 20 ottobre 2025 • 19:03

Dopo l’addio al cinema del 2017, l’attore recita in Anemone, film che ha scritto insieme al regista, il figlio Ronan. C’è da rendere grazie per il suo ripensamento all’amore paterno. Momento perfetto per affrontare con lui il rapporto con suo padre, il poeta Cecil Day-Lewis: «L’ambiente in cui sono cresciuto ha avuto un’influenza molto profonda su di me»

Più o meno a pagina 23 di Fiorirà l’aspidistra (dipende dalle edizioni Mondadori) incontri il nome di Cecil Day-Lewis. Keep the Aspidistra Flying è un romanzo di George Orwell del 1936. Così incisivo che tende a cronicizzare l’auto-disistima del lettore adolescente. Quel nome resta impresso perché, ignoto da noi, sta nello stesso scaffale di T. S. Eliot, W. H. Auden, Ezra Pound. Tanto per dire il livello. Irlandese di nascita, poet laureate dalla regina, “quel” Cecil Day-Lewis è il babbo di Dani

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.