Un ritorno nel nome del padre, Daniel-Day Lewis toglie il fiato

Dopo l’addio al cinema del 2017, l’attore recita in Anemone, film che ha scritto insieme al regista, il figlio Ronan. C’è da rendere grazie per il suo ripensamento all’amore paterno. Momento perfetto per affrontare con lui il rapporto con suo padre, il poeta Cecil Day-Lewis: «L’ambiente in cui sono cresciuto ha avuto un’influenza molto profonda su di me»
Più o meno a pagina 23 di Fiorirà l’aspidistra (dipende dalle edizioni Mondadori) incontri il nome di Cecil Day-Lewis. Keep the Aspidistra Flying è un romanzo di George Orwell del 1936. Così incisivo che tende a cronicizzare l’auto-disistima del lettore adolescente. Quel nome resta impresso perché, ignoto da noi, sta nello stesso scaffale di T. S. Eliot, W. H. Auden, Ezra Pound. Tanto per dire il livello. Irlandese di nascita, poet laureate dalla regina, “quel” Cecil Day-Lewis è il babbo di Dani