Un ritorno nel nome del padre, Daniel-Day Lewis toglie il fiato

Dopo l’addio al cinema del 2017, l’attore recita in Anemone, film che ha scritto insieme al regista, il figlio Ronan. C’è da rendere grazie per il suo ripensamento all’amore paterno. Momento perfetto per affrontare con lui il rapporto con suo padre, il poeta Cecil Day-Lewis: «L’ambiente in cui sono cresciuto ha avuto un’influenza molto profonda su di me»