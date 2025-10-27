Annie Londonderry, influencer della bicicletta

Nel 1894, due uomini sostengono che una donna non sarebbe stata in grado di fare il giro del mondo. A smentirli sarà Annie Cohen Kopchovsky, che con la sua bici attraverserà il globo. Una femminista ma anche una content creator ante litteram

Uno degli slogan più famosi del femminismo della seconda ondata è quello coniato negli anni Settanta dall’australiana Irina Dunn. «Una donna senza un uomo è come un pesce senza bicicletta». Alle donne invece le biciclette, il secolo precedente, erano state utilissime. Soprattutto negli anni Novanta, cruciali per il femminismo e uno dei picchi della bike craze, il boom delle biciclette. Non c’è icona più interessante per esemplificare il legame tra l’emancipazione femminile e il ciclismo di Annie