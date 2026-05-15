Ansia da sicurezza alimentare: il timore viaggia su social e Whatsapp

Mia madre mi invia con regolarità reel sui prodotti alimentari ritirati. L’algoritmo conosce le nostre debolezze con finezza, ma dietro la comicità involontaria delle pagine Instagram dedicate ai richiami c’è il fatto che un avviso può risparmiare un ricovero. E ciò rende il tutto difficile da liquidare con sufficienza
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di cosa significa mangiare e cucinare con disabilità, neurodivergenze e corpi non conformi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newslett