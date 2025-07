Sì le parole. Ma sono soprattutto i suoi silenzi a fare notizia. Hideo Kojima, sui social, è così: criptico e metaforico. Il designer di videogiochi giapponese, 61 anni, è una delle figure più importanti del settore, con schiere di appassionati e (semi) adepti che pendono dalle sue labbra e vedono nelle sue opere un’alternativa forte ai classici commerciali più blasonati. Da un certo punto di vista è così: Kojima possiede una tale padronanza della grammatica dei videogiochi da aver rivoluzionato la decima arte come un moderno Kubrick.

Il gioco

Capelli a caschetto, barbetta brizzolata e occhiali spessi, altri grandi autori come Sam Lake (Alan Wake) o Neil Druckmann (The Last of Us) non reggono il confronto con l’aura da rockstar che quell’uomo sprigiona quando sale su un palco. Non perché sia un grande oratore, al contrario, è di poche parole. È come se rigettasse un po’ il suo status di guru ma contemporaneamente alimentandolo. Sono quindi i suoi giochi a parlare per lui e ad aprire una finestra nella sua mente. Una mente citazionista e autoreferenziale, eccentrica, a tratti poco comprensibile e folle.

Ora con Death Stranding 2, il sequel del videogioco post-apocalittico uscito nel 2019, Kojima è tornato a far parlare di sé e del suo lavoro, soprattutto in Italia. Sì perché nel suo nuovo titolo uscito il 26 giugno per PlayStation 5, che sfrutta la recitazione e l’immagine di attori in carne e ossa come Norman Reedus, Léa Seydoux ed Elle Fanning, questa volta c’è anche un attore italiano: Luca Marinelli (insieme alla regista e moglie Alissa Jung). Kojima lo aveva scoperto con il film Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti. Poi con Martin Eden questo suo amore artistico per Marinelli si è riconfermato. L’attore, dal canto suo, quando ha ricevuto la proposta è rimasto impietrito, è un grande appassionato della saga cult di Metal Gear.

Il pacifismo

Con quella serie (cominciata nel 1987) il designer voleva raccontare la guerra fredda, la crudezza del conflitto, il suo non-senso e la paura dell’atomica. Una parafrasi talmente chiara che lui spesso si firma utilizzando il simbolo della pace sessantottino. E questo suo lavoro antimilitarista continua senza dubbio con Death Stranding, ribaltando le regole insite nei videogiochi. Cioè il conflitto.

A ben pensarci, ogni narrazione nasce da uno scontro. E i videogiochi non sono da meno. Ma per anni tutto ciò è sempre stato raffigurato in modo triviale e semplicistico, sparando, agitando una spada o lanciando oggetti. Kojima più di altri è riuscito a sovvertire questa regola non scritta rimanendo comunque pop. In Death Stranding, infatti, gli Stati Uniti d’America devono essere riconnessi a una rete dopo che l’aldilà è arrivato nel mondo dei vivi, con una pioggia inusuale, che invecchia, distrugge e uccide.

Il protagonista, Sam Porter Bridges, è un fattorino. Trasporta beni di prima necessità e materiali da un avamposto all’altro. Il suo conflitto è con l’ambiente, con la pioggia, scappando da strane creature invisibili che si nascondono e divorano i malcapitati. I pacchi uno sopra l’altro, costruendo torri instabili da tenere dritte sulla schiena mentre si scivola da una pendenza o mentre ci si arrampica.

Pochissime, quasi nulle, opzioni di combattimento. E la funzionalità online? Permette ai giocatori di lasciare lungo il cammino degli oggetti, strade, funi, scale, per facilitare la strada e il lavoro di consegna agli altri. Una sorta di solidarietà tra universi paralleli in un momento difficile, come lo era la pandemia di Covid all’uscita del gioco.

Connettere, non dividere. Unione, non conflitto. È proprio vero che i videogiochi sono una questione di regole e di scelte. E pure le società lo sono. E se una regola non è giusta, allora è altrettanto giusto cambiarla, romperla, sovvertirla. Un motto punk che fa certamente parte dell’anima di Kojima, la cui eredità artistica sarà qualcosa di difficile da raccogliere in futuro per chiunque prenderà la guida dello studio Kojima Productions. «Così, mentre regole e sistemi cadono nell’oscurità – scriveva il designer in un articolo-manifesto pubblicato su byNWR – l’arte e l’intrattenimento che ne nascono si elevano a diventare meme che durano per centinaia di anni e definiscono intere epoche».

