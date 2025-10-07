Cibo

Il caso Appointment Trader: se avere il tavolo è un business

Agnese Giardini
07 ottobre 2025 • 18:22

I punti d’ombra delle nuove piatteforme per prenotare i ristoranti. C’è chi le critica considerandole delle truffe e chi invece dice di essersi trovato bene

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è come si salvano i ristoranti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Tra

Per continuare a leggere questo articolo

Agnese Giardini