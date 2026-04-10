Viaggio nelle aree interne. La terra cede, loro restano

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Il “Molise che non esiste” è finito al centro delle cronache degli ultimi giorni: la frana di Petacciato, tra le più grandi d’Europa, si è rimessa in movimento il 7 aprile, spaccando in due l’Italia. Solo nella mattina di ieri Centro e sud Italia sono tornate a essere collegate grazie alla riapertura della linea ferroviaria Bari-Pescara tra Termoli e Montenero di Bisaccia e dell’autostrada A14. A collegare la Puglia con l’Abruzzo, attraversando il Molise, c’è un’altra rete, un grande fiume verde