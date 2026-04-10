Viaggio nelle aree interne. La terra cede, loro restano

Il Molise diventa punto di osservazione privilegiato nel documentario Ritorno al tratturo, firmato da Francesco Cordio, con la partecipazione di Elio Germano e Filippo Tantillo. Insieme raccontano le storie di chi «costruisce comunità quando lo stato si ritira, che tiene in piedi un pezzo di paese con le proprie mani». Ricordando che «nessuno si salva da solo»
Il “Molise che non esiste” è finito al centro delle cronache degli ultimi giorni: la frana di Petacciato, tra le più grandi d’Europa, si è rimessa in movimento il 7 aprile, spaccando in due l’Italia. Solo nella mattina di ieri Centro e sud Italia sono tornate a essere collegate grazie alla riapertura della linea ferroviaria Bari-Pescara tra Termoli e Montenero di Bisaccia e dell’autostrada A14. A collegare la Puglia con l’Abruzzo, attraversando il Molise, c’è un’altra rete, un grande fiume verde