Una notte da rider è il graphic novel di Arianna Lentini, in arte Arlen, pubblicato da BaoPublishing, è uno spaccato romanzato della vita dei ciclofattorini in Italia. Un’avventura appassionante con protagonisti animali antropomorfi, clienti antipatici e criminalità sommersa

Neanche le alluvioni, l’acqua e la fanghiglia li fermano, i rider. Quella dei ciclofattorini è una realtà che è stata raccontata a più riprese dai quotidiani ma che ogni volta continua a stupire: i rapporti con la piattaforma, il precariato, il caporalato digitale. Un lavoro fatto dall'emergenza di nuovi problemi contemporanei con l’eredità dei cari vecchi inconvenienti del mestiere: tempi stretti, clienti esigenti e capi antipatici, traffico e imprevisti di ogni sorta.

Alcuni di questi temi sono al centro di Una notte da rider, il fumetto d’esordio di Arianna Lentini (in arte Arlen) pubblicato da BaoPublishing. Un’opera che scarta l’opzione del realismo più da graphic journalism per virare sulla finzione. Ma con una prospettiva inedita, cioè quella di una persona che quel lavoro lo ha svolto per diverso tempo, e che raccontandolo lo ha condito con personaggi antropomorfi, gag e un pizzico di fantasy.

Eroe inaspettato

La cornice di questi eventi è una metropoli presente e allo stesso tempo assente, discreta. Un luogo fittizio molto ispirato a Firenze, Torino e Roma. Così la storia di Malakia raccontata da Lentini diventa sì una vicenda specifica e folle, ma che parla a tutti, non importa la città: un racconto universale con un eroe inaspettato. L’obiettivo, oltre a quello di una lettura piacevole, è infatti di accendere una luce su un mestiere attraverso il mezzo del fumetto.

«Il lavoro del rider è molto caotico e generalmente è visto come umile, come molti dei lavori precari e sottopagati che i giovani si trovano a dover fare», racconta a Domani Arlen. «Per contrapposizione volevo far vivere al lettore un’avventura attraverso la quale si potessero raccontare le vite dei giovani lavoratori, portando il pubblico a tifare per questi eroi sgangherati dalle umili origini».

Arlen è stata una rider per circa un anno e mezzo, e descrive il lavoro come «assurdo e interessante». «C’erano tante cose che non mi piacevano. Quando i clienti erano scortesi, ad esempio. Oppure quando c’erano molte consegne da fare in zone troppo lontane. Non mi piaceva quando dovevo consegnare mentre diluviava ed era freddo e avevo paura di cadere, o il fatto di guadagnare molto poco nonostante tutti i rischi che il rider corre».

Ma, dice, c’è qualche lato positivo, anche se «saltuario». «Quando d’estate dovevo consegnare in una zona più collinare, quando il sole non era ancora calato era bello passare in motorino per le viuzze delle colline di Firenze. Mi è capitato più volte di consegnare in una zona dalla quale si vedono tanti scorci dall’alto della città. Se potevo fermavo qualche secondo».

Persone e personaggi

Il giovane rider Malakia, questa la storia, si trova a essere (a sua insaputa) il corriere di una nuova potentissima droga chiamata “gamberi perla”. Nessun nome in codice, sono proprio dei gamberi che luccicano come perle, ma che una volta ingeriti conferiscono una forza sovrumana. I protagonisti di questa vicenda, però, non sono esseri umani (solo il protagonista lo è) bensì animali antropomorfi: rane, volpi, tassi, iene, cerbiatti e galline.

«Spesso, quando si lavora con il pubblico, ci si rende conto di quanto siano strane e interessanti le persone, al punto che alcune sono già dei personaggi fatti e finiti, quasi delle caricature, nel bene e nel male», spiega Lentini. «Volevo sottolineare questo aspetto mettendo addosso alle persone la maschera di un animale, che ne rappresentasse la fisicità e il carattere, e utilizzando la simbologia legata all’animale stesso».

Insomma, quello creato da Arlen (con il suo tratto cartoonesco e colorato) è un mix bilanciato tra realtà e romanzo. «Tutte le scene in cui Malakia consegna ai clienti sono ispirate a eventi reali accaduti a me o a colleghi». E conclude: «All’inizio anche i cuochi erano ispirati ai miei veri datori di lavoro, ma ho poi cercato di renderli sempre più dei personaggi indipendenti dalla realtà. Ovviamente tutto ciò che riguarda la criminalità, invece, è completa finzione».

Una notte da rider (Bao Publishing 2025) è il primo fumetto longform di Arlen

