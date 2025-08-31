Una notte da rider è il graphic novel di Arianna Lentini, in arte Arlen, pubblicato da BaoPublishing, è uno spaccato romanzato della vita dei ciclofattorini in Italia. Un’avventura appassionante con protagonisti animali antropomorfi, clienti antipatici e criminalità sommersa
Umili, inaspettati e sgangherati: quando i rider diventano eroi da fumetto
31 agosto 2025 • 20:22
Una notte da rider è il graphic novel di Arianna Lentini, in arte Arlen, pubblicato da BaoPublishing, è uno spaccato romanzato della vita dei ciclofattorini in Italia. Un’avventura appassionante con protagonisti animali antropomorfi, clienti antipatici e criminalità sommersa