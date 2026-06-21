Arte, archeologia e ferite: il futuro a Gaza è antico

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Distribuiti tra le sale della Fondazione Merz a Torino ci sono, in ordine sparso, una lampada ad olio di epoca romana del primo secolo a.C., una placca decorativa bizantina, una statuetta di Afrodite del I-II secolo d.C., un frammento di Sarcofago del Nuovo Regno, tra il 1292 e il 1077. Gli oggetti esposti in realtà sono più di 80, dall’età del Bronzo fino all’epoca ottomana, e la lista sarebbe troppo lunga per elencarli tutti. Se epoche, modalità di ritrovamento e caratteristiche sono le più di