a torino fino al 27 settembre

Arte, archeologia e ferite: il futuro a Gaza è antico

Mirna Bamieh, Sour Wall, 2024 (Photo R.Ghiazza)
Mirna Bamieh, Sour Wall, 2024 (Photo R.Ghiazza)
Mirna Bamieh, Sour Wall, 2024 (Photo R.Ghiazza)
matilde moro
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21 giugno 2026 • 17:07

Una mostra alla Fondazione Merz, organizzata insieme al dal Museo Egizio di Torino e al Musée d’art et d’histoire di Ginevra prova a guardare la Striscia con occhi diversi. Il dialogo tra reperti archeologici e opere recenti ne racconta il patrimonio culturale

Distribuiti tra le sale della Fondazione Merz a Torino ci sono, in ordine sparso, una lampada ad olio di epoca romana del primo secolo a.C., una placca decorativa bizantina, una statuetta di Afrodite del I-II secolo d.C., un frammento di Sarcofago del Nuovo Regno, tra il 1292 e il 1077. Gli oggetti esposti in realtà sono più di 80, dall’età del Bronzo fino all’epoca ottomana, e la lista sarebbe troppo lunga per elencarli tutti. Se epoche, modalità di ritrovamento e caratteristiche sono le più di

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matilde moro