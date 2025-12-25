Ascoltare i segni di vita e di presenza. Il Natale nei paesi che stanno morendo

true false

Cammino, in queste giornate luminose, che precedono il Natale, lungo le mie strade di casa e di paese, che mi hanno visto bambino. Ho 75 anni e il paese ha meno di mille abitanti; quando ero bambino ne aveva quattromila. Vado a fare visita e a portare piccoli doni natalizi a un parente più grande di me e a qualche amico che è ammalato. È un’eredità, un imperativo, che ho ricevuto da nonna, da mia madre, dalla gente del paese. Certo, è un po’ fuori moda, fuori da questo tempo precario, insicuro,