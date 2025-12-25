tra passato, presente e futuro

Ascoltare i segni di vita e di presenza. Il Natale nei paesi che stanno morendo

Vito Teti
25 dicembre 2025 • 07:00

Adottare l’idea secondo cui la vita si forma nella collaborazione tra generazioni potrebbe non solo ridurre l’inquietudine e l’insicurezza che caratterizzano l’età presente, ma anche offrire una solida prospettiva alla comunità del futuro

Cammino, in queste giornate luminose, che precedono il Natale, lungo le mie strade di casa e di paese, che mi hanno visto bambino. Ho 75 anni e il paese ha meno di mille abitanti; quando ero bambino ne aveva quattromila. Vado a fare visita e a portare piccoli doni natalizi a un parente più grande di me e a qualche amico che è ammalato. È un’eredità, un imperativo, che ho ricevuto da nonna, da mia madre, dalla gente del paese. Certo, è un po’ fuori moda, fuori da questo tempo precario, insicuro,

Per continuare a leggere questo articolo

Vito Teti