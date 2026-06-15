Ascoltare mondi passati con l’archeoacustica: l’esperimento di Matar

Che suono ha Stonehenge? E la tomba a corridoio di Newgrange? Pur non essendo stati progettati come strumenti musicali, numerosi siti preistorici appaiono permeati di suono. È ciò che ha provato a indagare il polistrumentista Adi Newton
Che suono ha il complesso di Stonehenge? Che vibrazioni producono i cerchi di pietra megalitici della Cornovaglia? E le pareti della tomba a corridoio di Newgrange, che risonanze generano? Non sono domande poetiche, queste, ma acustiche. Anzi, archeoacustiche. Pur non essendo stati progettati come strumenti musicali, numerosi siti preistorici appaiono, infatti, permeati di suono. Sono caratterizzati, cioè, da proprietà acustiche: rispondono a determinate frequenze, generano risonanze, amplifican