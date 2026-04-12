Azzardare, sperimentare, contaminare: le parole d’ordine della musica libanese

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Yasmine Hamdan è una delle voci più talentuose e raffinate della musica underground libanese. Nata a Beirut nel 1976, si è fatta conoscere con il duo Soapkills, fondato con il produttore Zeid Hamdan: insieme sono stati tra i protagonisti della scena alternativa libanese. Negli anni Yasmine ha fatto esperienza, si è trasferita in Francia, è apparsa in alcuni film di Jim Jarmusch e del marito Elia Suleiman, ha composto album solisti, si è fermata un po’ a prendere fiato. A settembre Yasmine Hamd