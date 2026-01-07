Baricco aumenta la realtà: se un libro è uno spettacolo

true false

Da vecchio e assiduo frequentatore di quello che fu il Forum Holden (dalla fine degli anni Novanta fino al 2003) che raccolse un insieme di simpatici e ostili ammiratori dell’opera di Alessandro Baricco appare come una sorpresa e insieme uno scandalo la comparsa di questo volume illustrato dal titolo emblematico The Baricco Book (Electa), là dove l’autore diventa titolo e il titolo diventa un’intera esistenza. Il volume si presenta come un vero e proprio elenco o regesto di tutto quanto è fatta