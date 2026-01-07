IL «CATALOGO DI UNA MOSTRA CHE NON ESISTE»

Baricco aumenta la realtà: se un libro è uno spettacolo

Giacomo Giossi
07 gennaio 2026 • 19:37

In The Baricco Book, curato da Paolo Di Paolo e Annalisa Ambrosio per Electa, la letteratura si espande. Oggetti, post social, articoli, fotografie: un viaggio tra elementi risignificati e presenze vive

Da vecchio e assiduo frequentatore di quello che fu il Forum Holden (dalla fine degli anni Novanta fino al 2003) che raccolse un insieme di simpatici e ostili ammiratori dell’opera di Alessandro Baricco appare come una sorpresa e insieme uno scandalo la comparsa di questo volume illustrato dal titolo emblematico The Baricco Book (Electa), là dove l’autore diventa titolo e il titolo diventa un’intera esistenza. Il volume si presenta come un vero e proprio elenco o regesto di tutto quanto è fatta

Giacomo Giossi ha frequentato licei, fabbriche e scuole serali. Ha vissuto come molti lombardi di provincia a Milano per poi fuggire a Parigi e per trovare infine rifugio a Venezia. Si occupa di critica culturale e scrive di letteratura contemporanea, in particolare di quella italiana. Ha pubblicato nelle raccolte Si sente la voce (2012) e Milano d’autore (2014). Collabora per varie case editrici