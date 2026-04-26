Venezia caccia Venezi, la destra egemonica collezione figuracce

«La Fondazione Teatro La Fenice comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi» dice una nota ufficiale a conclusione di un rapporto nato non proprio nel segno della concordanza. Il motivo è un’intervista al quotidiano argentino La Nación in cui “il maestro” ha pensato bene di distendere gli animi accusando i musicisti di essere non solo dei testardi che rifiutano il cambiamento, ma anche, parafrasando senza troppa fantasia, dei raccomandati

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I drammi di William Shakespeare ambientati a Venezia sono due, Il mercante di Venezia e Otello. I drammi del ministro della Cultura Alessandro Giuli ambientati a Venezia sono due, il suo personale duello con Pietrangelo Buttafuoco per la presenza del padiglione russo alla Biennale d’Arte, e l’ultimo atto di una lunga faida cominciata nel settembre del 2025 e appena conclusa con l’annullamento di tutte le cariche di Beatrice Venezi dal Teatro La Fenice. Se l’ispirazione elisabettiana per le vicen