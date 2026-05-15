spaghetti & moretti

Una bellissima pagina d’amore. Ma Schiavone cosa pensa di Garlasco?

Antonio D’Orrico
15 maggio 2026 • 18:27

Alla festa di Domani a Milano con Dario Ferrari abbiamo invocato Viaggio al termine della notte di Céline. Mentre vado al Salone del libro mi chiedo cosa pensi il commissario di Manzini del caso a cui pensiamo tutti

Domenica scorsa Durante l’incontro stamattina alla festa di Domani con Dario Ferrari, lo scrittore che ha da poco pubblicato L’idiota di famiglia (Sellerio), c’è stato un momento di commozione. A intenerirci e straziarci «la più bella pagina d’amore che abbia mai letto», come dice il protagonista di un altro romanzo di Ferrari, La ricreazione è finita. È il brano in cui Bardamu, l’eroe di Viaggio al termine della notte di Céline, invoca la sua ex fidanzata Molly (prostituta di Detroit). Temerari

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Antonio D’Orrico
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Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)