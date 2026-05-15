Una bellissima pagina d’amore. Ma Schiavone cosa pensa di Garlasco?

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Domenica scorsa Durante l’incontro stamattina alla festa di Domani con Dario Ferrari, lo scrittore che ha da poco pubblicato L’idiota di famiglia (Sellerio), c’è stato un momento di commozione. A intenerirci e straziarci «la più bella pagina d’amore che abbia mai letto», come dice il protagonista di un altro romanzo di Ferrari, La ricreazione è finita. È il brano in cui Bardamu, l’eroe di Viaggio al termine della notte di Céline, invoca la sua ex fidanzata Molly (prostituta di Detroit). Temerari