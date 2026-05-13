Bernardo Valli: «Mi mancano Scalfari e Terzani. Il giornalismo? Non è affatto finito, c’è ancora bisogno di bravi reporter»

A colloquio con il grande giornalista, classe 1930. Ogni suo reportage è una lezione di stile e sguardo. La casa editrice Ventanas li sta raccogliendo e pubblicando, l’ultimo è Ritratti. «Ho vissuto per anni affascinanti e dolorose situazioni. I giornali come li ho conosciuti non esistono quasi più. Ma l’informazione, nelle sue nuove forme, ha sempre bisogno di buoni reporter»