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Birra batte vino: la Francia si disamora del suo simbolo

Jacopo Cossater
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24 giugno 2026 • 12:48

Per la prima volta, nel 2025 in Francia si è consumata più birra che vino. Un sorpasso soprattutto simbolico figlio di una tendenza di lungo periodo: pesano la contrazione del tempo dedicato alla pausa pranzo e le tante campagne dedicate alla salute, mentre la birra può contare su prezzi più bassi e sul successo del fenomeno “artigianale”

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

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Jacopo Cossater
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Jacopo Cossater

Giornalista, è specializzato nel racconto del vino e appassionato delle sue ripercussioni sociali. È senior editor di Intravino, uno dei blogzine italiani più popolari e longevi, e ha cofondato il magazine cartaceo Verticale.

 