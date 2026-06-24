Birra batte vino: la Francia si disamora del suo simbolo

Per la prima volta, nel 2025 in Francia si è consumata più birra che vino. Un sorpasso soprattutto simbolico figlio di una tendenza di lungo periodo: pesano la contrazione del tempo dedicato alla pausa pranzo e le tante campagne dedicate alla salute, mentre la birra può contare su prezzi più bassi e sul successo del fenomeno “artigianale”

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,