Bologna non è mortadella. Assecondare l’overtourism non fa bene all’economia

Quando siamo in vacanza, spesso ci sediamo al ristorante e ordiniamo quelli che siamo convinti essere i piatti “tipici”. La maggior parte delle amministrazioni ha adottato l’idea che se l’industria del turismo va forte l’economia va bene, ma così si snaturano i centri storici e si promuove un’idea di identità balzana, immortadellita e inventata