Bologna non è mortadella. Assecondare l’overtourism non fa bene all’economia

Quando siamo in vacanza, spesso ci sediamo al ristorante e ordiniamo quelli che siamo convinti essere i piatti “tipici”. La maggior parte delle amministrazioni ha adottato l’idea che se l’industria del turismo va forte l’economia va bene, ma così si snaturano i centri storici e si promuove un’idea di identità balzana, immortadellita e inventata
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo dei mutamenti prodotti dalle nostre vacanze, a partire dai gusti che si ibridano. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuit