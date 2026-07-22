Cibo

Bordeaux addio. La tempesta del vino colpisce chi non si aggiorna

Jacopo Cossater
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22 luglio 2026 • 13:42

Nei wine bar di Bordeaux le bottiglie sui tavoli sono quasi sempre di altre regioni: c’entrano una questione di gusto, una questione generazionale e una questione di prezzo. Mentre il gusto dei giovani cambiava, la regione ha continuato a parlare al proprio pubblico storico, che nel frattempo è invecchiato

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, i

Jacopo Cossater
Jacopo Cossater
Jacopo Cossater

Giornalista, è specializzato nel racconto del vino e appassionato delle sue ripercussioni sociali. È senior editor di Intravino, uno dei blogzine italiani più popolari e longevi, e ha cofondato il magazine cartaceo Verticale.

 