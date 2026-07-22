Bordeaux addio. La tempesta del vino colpisce chi non si aggiorna

Nei wine bar di Bordeaux le bottiglie sui tavoli sono quasi sempre di altre regioni: c’entrano una questione di gusto, una questione generazionale e una questione di prezzo. Mentre il gusto dei giovani cambiava, la regione ha continuato a parlare al proprio pubblico storico, che nel frattempo è invecchiato
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, i