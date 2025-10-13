Nella stanza di Springsteen, “Liberami dal nulla” è un doc

true false

È onesto. Senza fronzoli e senza pretese. Come doveva essere. Come non era – mi scuso per l’accanimento – l’imperdonabile A Complete Unknown. Due giganti, due biopic necessari, attesi da sempre e visti quest’ anno: il paragone è inevitabile. Del suo Springsteen-Liberami dal nulla – in sala da noi con Walt Disney Pictures dal 23 ottobre – il regista Scott Cooper dice che «va guardato come un documentario». È vero. Commuove fino alle lacrime gli springsteeniani di ferro, non solo per la playlist.