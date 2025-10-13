NELLE SALE DAL 23 OTTOBRE

Nella stanza di Springsteen, “Liberami dal nulla” è un doc

Jeremy Allen White interpreta Bruce Springsteen (foto di Macall Polay. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved)
Teresa Marchesi
13 ottobre 2025 • 19:17

Il film di Scott Cooper ci porta nei giorni del “buco nero” del Boss, commuovendo non solo con la playlist. Con un bravissimo Jeremy Allen White, racconta del crocevia artistico che ha prodotto Nebraska

È onesto. Senza fronzoli e senza pretese. Come doveva essere. Come non era – mi scuso per l’accanimento  – l’imperdonabile A Complete Unknown. Due giganti, due biopic necessari, attesi da sempre e visti quest’ anno: il paragone è inevitabile. Del suo Springsteen-Liberami dal nulla – in sala da noi con Walt Disney Pictures dal 23 ottobre – il regista Scott Cooper dice che «va guardato come un documentario». È vero. Commuove fino alle lacrime gli springsteeniani di ferro, non solo per la playlist.

Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.