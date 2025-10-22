festa del cinema di roma

La beffa dei rapper scozzesi all’industria discografica

Teresa Marchesi
22 ottobre 2025 • 19:35

James McAvoy, nel suo esordio alla regia, mette in scena in California Schemin’ «una storia vera basata su una storia falsa». Gavin “Brains” e Billy “Silibil” sono due underdog che si fingono californiani per sfondare nel mondo del rap 

«Uno dei più fantastici, adrenalinici, edonistici racconti morali dei nostri tempi», diceva Irvin Welsh del memoir autobiografico California Schemin’(poi rititolato Straight Outta Scotland) in cui Gavin Bain ricostruiva in prima persona il più esilarante abbaglio della discografia hip hop degli anni Duemila. Irvin Welsh è quello di Trainspotting, il guru delle sottoculture e del realismo proletario scozzese. Il libro, uscito nel 2010, raccontava l’epopea truffaldina di un duo rapper di Dundee, p

