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Campagne cool again: il marketing di Pechino in mostra alla Fondazione Prada

Caterina Orsenigo
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16 giugno 2026 • 16:16

La mostra di Cao Fei descrive un’agricoltura fatta di pannelli solari, veicoli automatici, bracci metallici e droni. “Dash” dice tanto del modo in cui restiamo affascinati o turbati di fronte a questa tecnologia aliena e dice tanto della Cina, che espone in uno spazio d’arte la sua innovazione agricola

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,

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Caterina Orsenigo
Caterina Orsenigo
Caterina Orsenigo

Caterina Orsenigo è editor e giornalista. È laureata in filosofia a Milano e in letterature comparate a Parigi. Scrive di letteratura, crisi climatica e mitologia per diversi giornali e riviste. Con Prospero Editore ha pubblicato il romanzo di viaggio Con tutti i mezzi necessari.