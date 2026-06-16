Campagne cool again: il marketing di Pechino in mostra alla Fondazione Prada

La mostra di Cao Fei descrive un’agricoltura fatta di pannelli solari, veicoli automatici, bracci metallici e droni. “Dash” dice tanto del modo in cui restiamo affascinati o turbati di fronte a questa tecnologia aliena e dice tanto della Cina, che espone in uno spazio d’arte la sua innovazione agricola

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,