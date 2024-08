Nei giorni scorsi, all’interno della nostra newsletter quotidiana Oggi è Domani (iscriviti qui per riceverla gratuitamente ogni mattina alle 7.30!), abbiamo chiesto ai nostri abbonati di fare un esercizio mentale: immaginare di poter ascoltare una sola canzone, tutte le volte che si vuole ma sempre e solo quella, da qui alla fine dell’estate.

In questo gioco non c’era alcun vincolo: si poteva scegliere qualsiasi canzone, tutta la storia della musica italiana e internazionale. Avete partecipato in tantissimi e, come promesso, ecco tutte le vostre scelte che sono confluite in questa playlist sull’account Spotify di Domani (dove potete ascoltare anche tutti i nostri podcast).

Verranno a chiederti del nostro amore - Fabrizio De Andrè

«La profondità dei versi e la complessità della descrizione dell'amore si contrappone a una visione del rapporto di coppia precario e superficiale rappresentata dalle ultime hit dell'estate. Sempre "in direzione ostinata e contraria", grazie Faber».

consigliata da Fabrizio Bisconti

New York City serenade - Bruce Springsteen

«Un gioiello musicale».

consigliata da Giorgio Sirtori

Sto pensando a te – Vasco Rossi

consigliata da Franca Ruozzi

Euforia - Annalisa

«Parla di vacanze, voglia di sesso, relazioni non sempre facili».

consigliata da Eleonora Bet

Respect - interpretata da Aretha Franklin

«Mi è sempre piaciuta e mi sembra indicata in un luogo e tempo in cui il rispetto verso le donne e il loro ruolo continua a latitare».

consigliata da Lino Gioga

Common people - Pulp

«Perché è musicalmente varia, veloce, ballabile, ha un testo profondo e persino politico, ma anche piacevolmente ironico».

consigliata da Delio Mugnolo

Song of the wind - Santana

«Perché per me è l'essenza dell'estate, il vento caldo che soffia sull'acqua del mare e sulla sabbia di una spiaggia deserta. E perché sono un maledetto boomer :)»

consigliata da Angelo Soro

Blowing in the Wind - Bob Dylan

«Il simbolo di un’epoca. Di pace ce ne sarebbe veramente bisogno».

Suzanne – Leonard Cohen

«Un manifesto per disadattati, strani, ma cercatori di un mondo diverso».

consigliate da Claudio Malagoli

Canzone per l'estate – Fabrizio De Andrè

«Abbastanza in linea con l'estate che passeranno in molti».

consigliata da Roberto Negri

Pezzi di vetro – Francesco De Gregori

consigliata da Daniela Gigante e Luciano Valle

Volo magico - Claudio Rocchi

«Lo squarcio su un lato sepolto degli anni Settanta, che esprime la mia nostalgia struggente del tempo delle possibilità vaste e delle illusioni».

consigliata da Paola Borghi

La vita è bella - Nicola Piovani

«Mi emoziona ogni volta che la sento».

consigliata da Rita

Don’t stop me now – Queen

«Perché da una carica di energia».

consigliata da Antonella Ornaghi

Lunch - Billie Eilish

«È un instant classic e, come “Go where you wanna go” dei The Mamas & The Papas, “Good Vibrations” dei Beach Boys o “Beat On The Brat” dei Ramones non smetteresti mai di ascoltarla».

consigliata da Adriano Marconetto

The Riddle - Nik Kershaw

«È una canzone che si presta all'ascolto ripetuto».

consigliata da Medea

So what - Miles Davis

consigliata da Domenico Blaiotta

Ragazza dagli occhi di pesca - Italo Calvino (Cantacronache)

«Avevo anch'io vent'anni e mi sono innamorata di chi me la cantava».

consigliata da Eugenia Tessera

Luz Negra – Stefano Bollani

«La consiglio perché il suo ritmo richiama paradisi tropicali e la leggerezza delle serate estive».

consigliata da Eugenia Tessera

Aguaplano - Paolo Conte

«Perché la ascoltavo fin da piccola e mi è rimasta dentro»

consigliata da Agata

Where are we now – David Bowie

consigliata da Pao

Breathe - Telepopmusik

«Funziona in loop in tanti momenti della giornata».

consigliata da Anthony La Salandra

Imagine - John Lennon

«A mio parere la più bella canzone di sempre per testo e musica».

consigliata da Salvatore Esposito

A White Shade of Pale - Procul Harum

consigliata da Cataldo Intrieri

On some faraway beach - Brian Eno

«Evoca la sottile malinconia un po' sdolcinata della fine dell'estate».

consigliata da Claudio Scazza

Sicily – Pino Daniele

«Perché è poesia e struggimento… come la Sicilia».

consigliata da Lucia

Until I found you - Stephen Sanchez

«Perché mi fa sognare di poter viaggiare in modo perpetuo».

consigliata da Giovannella Masini

Vivo - Andrea Laszlo De Simone

consigliata da Caterina Morante

Ne me quitte pas - J. Brel

consigliata da Enrico Onofri

Walking in my shoes - Depeche Mode (live recording Bbc)

«La consiglio perché dobbiamo diminuire l’ipocrisia e aumentare la comprensione. La situazione di rischio di un altro che porta ad un suo errore/avvenimento può capitare anche a noi. E poi perché questa versione è immensamente bella con gli archi dal vivo, loro una band elettronica, questo contrasto è bellissimo».

consigliata da Cristina

Birds of feather - Billie Eilish

«Suono e ritmo rilassanti. Adatti al viaggio o a fermarsi con le persone care a guardare un tramonto e/o farsi una birra e una chiacchierata in pace».

consigliata da Paola Della Ventura

Acqua azzurra acqua chiara - Lucio Battisti

«La consiglio perché è rinfrescante».

consigliata da Flavia Tosi

Le storie ieri - Francesco De Gregori

consigliata da Michelangelo Tommaselli

Stairway to Heaven - Led Zeppelin

«Contiene tutto quello che un brano dovrebbe avere: dolcezza, energia, intensità...».

consigliata da Carlo Maria Nizzola

Me so 'mbriacato - Mannarino

Nuvole Bianche - Ludovico Einaudi

consigliate da Carmela Tomasina Polo

How sweet it is (to be loved by you) - James Taylor

«Una canzone piena di felicità».

consigliata da Federica Moscatelli

Northern sky - Nik Drake

«È magica. mi commuove».

consigliata da Paola Bartolozzi

Dolcenera - Fabrizio De Andrè

«Nell'amore sognato e nella realtà di un disastro».

consigliata da Franca Fantini

Love Is Everywhere - Wilco

«Perché anche in tempi cupi e difficili, ognuno ha dentro di se l'amore e la forza per produrre un cambiamento».

consigliata da Ale

Todo cambia - Mercedes Sos

«La voce di Mercedes, le parole di Julio».

consigliata da Barbara Borsato

Tant de Belles chooses - Francoise Hardy

«Per un malinconico omaggio».

consigliata da Gabriele Lunati

So long Marianne - Leonard Cohen

«Amore perduto, solitudine, ma senza astio, anzi con la bellezza dello struggimento nel dolore».

consigliata da Mauro Bompani

OI’ ‘55 - Tom Waits

consigliata da Maurizio Marinelli

E dimmi che non vuoi morire - Patti Pravo

«Un po’ di dolce evasione».

consigliata da Massimo Leone

Un segno di vita - Vasco Brondi

«Perché porta in sé luce per andare avanti, potenza su cui appoggiarsi e leggerezza con cui muoversi».

consigliata da Ester Bucic

360 - Charlie xcx

«Perché ti acchiappa e non ti molla più».

consigliata da Fabrizio Gabrielli

Pensa - Fabrizio Moro

«Dovrebbe essere studiata nelle scuole».

consigliata da Tito Viola

146 - MILLE

«Graffia con allegria»

consigliata da Celeste Gugliandolo

Change - Big Thief

«Consigliatissima a chi come me sta trascorrendo un agosto pieno di ripensamenti e desideri di cambiamento».

consigliata da Francesca

The Bells of Rhymney - Pete Seeger (nell’interpretazione dei Byrds)

«Il dramma delle morti sul lavoro declinato in un’altra delle sue innumerevoli orribili manifestazioni».

consigliata da Raffaele Grisolia

Margherita - Riccardo Cocciante

«Ero molto, ma molto, più giovane e non me la sono mai tolta dalla testa».

consigliata da Ovidio Deserti

Non, je ne regrette rien - Edith Piaf

«Per la musica e soprattutto per il significato delle parole».

consigliata da Mauro Bartoli

I'd Love to Change the World - Ten Years After

«Mi piacerebbe cambiare il mondo ma non so come fare…», cantava Alvin Lee. La canzone fu composta nel 1971 ispirata dai problemi che affliggevano il mondo di allora: guerra (Vietnam), inquinamento ambientale, disuguaglianze. Dopo oltre 50 anni nulla sembra essere cambiato, ancora guerre, diseguaglianze, inquinamento e stravolgimento climatico. Pezzo splendidamente cantato e suonato da Alvin Lee e la sua band, suono della chitarra elettrica da brividi».

consigliata da Rocco Antonio Cordiano

Sound of silence - Simon and Garfunkel

consigliata da Barbara Helm

Take Five - Dave Brubeck

consigliata da Giuliana

Inno all’amore - Edith Piaf (cantata da Celine Dion alle recenti Olimpiadi)

consigliata da Fabricio Guerrini

Our house - CSNY

consigliata da Cesare

Russians - Sting

«In quanto le incomprensioni fra stati sono ancora attuali».

consigliata da Piero Rubino

Gioia e Rivoluzione - Area

«Mi piace perché è una canzone felice e piena di amore».

consigliata da Paolo Paganini

Stranizza d'amuri - Franco Battiato

«È bellissima, parla d'amore in tempo di guerra, dell'imbarazzo quando lui la incontra per strada, della febbre che sente dentro nonostante le bombe, piccoli scorci di quotidianità, la fine della scuola, la circumetnea...»

consigliata da Claudio Bianchi

Se ti tagliassero a pezzi – Fabrizio de André

«È bello, e triste, dentro sta un mondo».

consigliata da Andre / Meuer

If I ain’t got you – Alicia Keys

«Una delle più struggenti canzoni d’amore mai scritte»

consigliata da Lucio Gussetti

Sea song - Robert Wyatt

«Nella versione della North sea radio orchestra con Annie Barbazza alla voce».

consigliata da Enzo Campodonico

La cura - Franco Battiato

consigliata da Giuseppe Zalunardo

Sapore di sale – Gino Paoli

consigliata da Daniela Duzioni

Love Me Or Leave Me - Nina Simone

consigliata da Cinzia Sartori

I will survive - Gloria Gaynor

«Trasmette una energia dirompente che facilita la ripresa in momenti di convalescenza e abbandono. C'è in questo ritmo e in queste parole la volontà di superare qualsiasi ostacolo si possa presentare».

consigliata da Cristina Malvi

Tutto a posto – Nomadi

«Mi ricorda un'estate di 50 anni fa, quando per la prima volta sono andata in colonia e ho avuto il coraggio di allontanarmi da mia mamma. Adesso ho 60 anni e vorrei avere ancora mia mamma, persa troppo presto».

consigliata da Daniela Morgotti

