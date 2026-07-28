Capire la mente dei cittadini: una psicologia democratica

Gli ideali della democrazia, oggi in crisi, sono il risultato della comprensione della condizione umana. Gli psicologi possono avere un ruolo proattivo nel cogliere il senso delle trasformazioni odierne
Risulta sempre più evidente che l’attuazione della democrazia è ben più dell’enunciazione di un insieme di principi e del rispetto di un insieme di norme e procedure per la gestione della convivenza e la regolazione del potere; essa è infatti e prima di tutto una questione di visioni del mondo, di aspirazioni, convinzioni e abitudini condivise. Ciò è particolarmente vero quando gli ideali moderni della democrazia reclamano l’eguale diritto degli individui a essere trattati con giustizia e rispet