Capire la mente dei cittadini: una psicologia democratica

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Risulta sempre più evidente che l’attuazione della democrazia è ben più dell’enunciazione di un insieme di principi e del rispetto di un insieme di norme e procedure per la gestione della convivenza e la regolazione del potere; essa è infatti e prima di tutto una questione di visioni del mondo, di aspirazioni, convinzioni e abitudini condivise. Ciò è particolarmente vero quando gli ideali moderni della democrazia reclamano l’eguale diritto degli individui a essere trattati con giustizia e rispet