Jannik Sinner completa l’opera e vince il China Open disputato a Pechino. Arriva così il sigillo alla quarta posizione conquistata matematicamente nella giornata di ieri dopo aver sconfitto in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero 2 ma con un trascorso già da numero uno. Il tennista altoatesino ha domato in finale anche la sua “bestia nera”, il russo Daniil Medvedev con cui finora aveva sempre perso. Il punteggio finale è stato 7-6(2) 7-6(2) al termine di un match durato poco più di due ore.

Il trionfo di Sinner in finale

Sinner è stato bravo a gestire i momenti più delicati dell’incontro, dimostrandosi aggressivo nei due tie-break decisivi ma senza concedere nulla in ogni passaggio. L’avversario ha giocato una partita di ottimo livello, aggrappandosi al servizio per restare in scia alla furia sinneriana. «È un titolo che significa molto per me», ha commentato l'azzurro a caldo, abbandonandosi a una battuta su Medvedev: «Voglio dire grazie a Daniil per avermi fatto vincere almeno una una partita contro di lui». Il russo gli ha prontamente reso omaggio: «Jannik sta vivendo una stagione fantastica». «Speriamo di giocare ancora altre finali così», ha auspicato.

Il nuovo numero 4 del tennis mondiale ha poi voluto ringraziare il suo team e «soprattutto il mio preparatore atletico». «Grazie a loro - ha sottolineato il tennista italiano - ho vissuto una stagione fantastica e ora spero di chiuderla con altri risultati entusiasmanti». Una cavalcata trionfale quella di Pechino, anche alla luce della qualità degli avversari battuti e nonostante qualche problema fisico. In particolare nei quarti di finale, contro il bulgaro Grigor Dimitrov (ex numero 3), Sinner aveva avvertito problemi di stomaco ed era stato costretto a vomitare in un bidone durante un cambio di campo. Un malessere messo alle spalle con grande rapidità come testimonia il rendimento dei game e poi dei giorni successivi.

Sinner favorito a Shangai

Il risultato di Sinner a Pechino non è passato inosservato nemmeno nel mondo politico. «Fantastico Jannik Sinner. Impressionante! Chapeau!», ha scritto su X (ex Twitter) l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi.

Per il 22enne di San Candido si tratta del terzo torneo vinto nella stagione in corso, dopo quello di Montpellier in Francia e il più prestigioso della sua giovane carriera, il Master 1000 di Toronto. Sinner sarà ora protagonista del Master 1000 di Shangai, il penultimo della stagione, dove si presenta tra i grandi favoriti insieme proprio ad Alcaraz e Medvedev sconfitto dall’azzurro a Pechino. Non parteciperà, invece, il numero uno, Novak Djokovic, che aveva annunciato il forfait nei giorni scorsi.

