La scrittrice Springora: «Il caso Grasset? Bolloré vuole trasformare le sue case editrici in officine di propaganda»

L’autrice de Il consenso è una di 170 scrittrici e scrittori che hanno deciso di lasciare la loro casa editrice dopo il repentino cambio al suo vertice con il licenziamento di Olivier Nora, una mossa vista da molti come politica: «Il nostro editore è stato scaricato nel momento stesso in cui si è opposto a flagranti violazioni della sua indipendenza editoriale»