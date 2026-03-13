C’era una volta Dino Buzzati. Poi sono arrivati i Ridolini

È così da Tomasi di Lampedusa: «Noi fummo i Gattopardi; quelli che ci sostituiranno saranno le iene». Solo Ammaniti sa scrivere certi incipit. Insieme a Dario Ferrari è uno dei salvatori della patria letteraria

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Sabato 7 marzo Ore 10:21. Maurizio Lullo scrive: «Stamani parto da Milano per andare a trovare la morosa a Venezia e rischio di perdere il Frecciarossa delle 9:45 perché c’è folla in edicola in Centrale. Leggo subito la sua imperdibile pagina e anch’io ho da chiederle una cosa. Lei scrive di quando alla fine degli anni Novanta andava al Corriere. Io sto leggendo (l’ho comprato ieri) un libro di Dino Buzzati, Scusi, da che parte per Piazza Duomo? (Oscar Mondadori a cura di Lorenzo Viganò). Ho sem