C’era una volta Luigi Broglio. E l’Italia era nello spazio

Con Ri-lancia Luigi Broglio il regista Vincenzo Cavallo riporta alla luce una figura rimasta troppo a lungo ai margini del racconto nazionale. Perché i russi conoscono lo Sputnik, gli americani Neil Armstrong e la missione Apollo 11, ma gli italiani non sanno nulla della base San Marco e di come il nostro sia stato il terzo paese al mondo a lanciare un satellite in orbita

true false

«I russi sanno molto bene chi era Sergej Pavlovič Korolëv e lo Sputnik, gli americani sanno molto bene chi era Neil Armstrong e la missione Apollo 11, ma gli italiani perché non sanno nulla della base San Marco? Perché non ricordano Luigi Broglio?». La conversazione con il regista Vincenzo Cavallo comincia così, con una domanda che è insieme provocazione e ferita aperta. Non è solo curiosità storica: è il punto di partenza di una ricerca, quasi un’urgenza. Da lì nasce Ri-lancia Luigi Broglio, l’