Su Domani si affaccia dal 1° luglio Lo Slalom, uno spazio di racconto dello sport curato da Angelo Carotenuto. Lo Slalom è stato una newsletter per abbonati dal 10 settembre 2019 al 17 maggio 2023, con 1.300 numeri quotidiani e qualche centinaia di edizioni speciali, per una selezione ragionata dei temi e dei protagonisti del giorno, con contenuti originali, segnalazioni degli articoli più interessanti usciti sui quotidiani italiani e stranieri, sui siti, sui blog, le opinioni sui social, sulle newsletter e sulle riviste specializzate, con ritagli dalle emeroteche, recensioni di libri e biografie. Un Frankenstein che si componeva ogni mattina con la lettura dei giornali dalle cinque del mattino.

Dal 18 maggio Lo Slalom ha cambiato pelle, si legge online, ma non ha cambiato sguardo. La sua pagina madre è qui - se volete farvi un'idea. L'archivio è in fase di parziale e progressivo riordino.

Dal 1° luglio le novità più interessanti sono dentro quest’area del sito di Domani. Lo Slalom si chiama così perché va tra i paletti del rullo d’ogni giorno, sceglie temi, analisi, discussioni e scarta il rumore. È una guida, un invito all’approfondimento. È fatto di letture con una bibliografia. Ma forse si fa prima a sbirciarlo che a spiegare. Il suo santo patrono è Pietro Mennea. Il suo nume tutelare è Orson Welles. Diceva che il montaggio è tutto.

Lo Slalom è anche su Twitter [qui], Instagram [qui] e Facebook [qui].

