Che fastidio senza immaginazione: un mondo di divieti non ha senso

Il gusto e il disgusto esistono e non possiamo negarli. Ma passare all’azione contro le cose che ci urtano, con un’azione reale, politica? E cioè: impedire alle persone che mi danno fastidio di stare in certi spazi? Ho mai sperato in un mondo in cui sia possibile farlo? A dire il vero, no
In aereo. Accanto a me c’è un uomo che, senza sosta, muove il ginocchio nervosamente, su e giù. Va avanti così da venti minuti. Se lo facesse una persona con cui sono in confidenza direi subito quello che penso, e cioè: «Sto immaginando di estrarre un pugnale per conficcarlo nella tua coscia» Oppure: «Sto immaginando di amputarti la gamba». La persona riderebbe. Smetterebbe due minuti, poi riprenderebbe. Con questo sconosciuto dell’aereo, però, non riesco a dire nulla. Sto nel mio. Una volta so