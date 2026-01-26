Che Sanremo ci aspetta? Le nostre impressioni dopo aver ascoltato le canzoni in anteprima

Urban pop, rap, indie, cantautorato, rock e pure un tocco di folk. Un bouquet canoro l’ha definito Carlo Conti presentando le canzoni in gara nell’edizione di Sanremo 2026. Tante ballad e canzoni d’amore, poca politica e critica sociale e lo sguardo più rivolto su sé stessi che non verso il mondo fuori che corre forse troppo veloce. La Palestina scorre solo sulle note di Ermal Meta e nella polemica di Levante per l’Eurovision. Abbiamo ascoltato in anteprima i 30 brani della nuova edizione, che potrebbe essere l'ultima di Conti