Che scrittore prodigioso Manganelli, non vinse mai il premio Strega

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Sabato 4 luglio Avevo cominciato a leggere il nuovo, atteso romanzo di Pierre Lemaitre, Le belle promesse (Mondadori), l'ultimo della sua tetralogia balzachiana, e stavo come uno che al circo guarda con il fiato sospeso il trapezista che volteggia senza rete, quando è arrivata una mail. E dal trapezio sono caduto io. Ore 12:02: «La sua “prosopopea” segnalata oggi dalla lettrice Giordani si riconferma nel suo PS “Grazie Maria, perché ormai, dato che tutti parlano bene di me, pensavo che ero morto