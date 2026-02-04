Destra e sinistra nella terra di mezzo

Che significa “riappropriarsi” di una scrittore come Tolkien?

Paolo Pecere
04 febbraio 2026 • 19:21

La lettura “di destra” del Signore degli anelli dipende molto anche dalla sua vicenda editoriale in Italia. Ma non vanno ripetute le forzature: al fantastico deve essere riconosciuta la propria apertura di senso

Ogni volta che in Italia si riapre il dibattito sull’appropriazione politica di J.R.R: Tolkien, chi ha letto e amato i libri dello scrittore inglese si ritrova spaesato. Così mi è successo quando Elly Schlein ha affermato, durante un comizio a Milano, «dobbiamo riprenderci Tolkien». Per capire quale sia la posta in gioco, chi non conosce la vicenda deve ripercorrere la storia di questa anomalia italiana. Chi la conosce già troverà che qualcosa nel tempo è cambiato. Il gran rifiuto Tutto comincia

Per continuare a leggere questo articolo

Paolo Pecere

Paolo Pecere, filosofo, insegna all’Università Roma Tre, ha pubblicato con Lucio Del Corso, L'anello che non tiene. Tolkien tra letteratura e mistificazione per Minimun fax.