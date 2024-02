Durante la prima serata di Sanremo sul palco dell’Ariston salirà anche Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista di soli 21 anni, ucciso a Napoli lo scorso 31 agosto, dopo una lite in piazza Municipio per uno scooter parcheggiato male. Aveva solo 24 anni ed era intervenuto in difesa di un amico. Chi lo ha ucciso, con un colpo di pistola, di anni ne aveva 16 ed era pregiudicato. Da tempo la madre si batte per chiedere una riforma della giustizia minorile, con una maggiore certezza della pena e una legge che prenda il nome del figlio.

Cutolo, detto Giògiò, suonava da quando era piccolo. Gaetano Russo, maestro della sua orchestra, ha ricordato il suo amore profondo per la musica classica e per Bach in particolare.

Il ricordo

Una medaglietta in ricordo del figlio, indossata dalla madre di Giovanbattista Cutolo (foto Ansa)

Frequentava il conservatorio San Pietro a Majella di Napoli ed era ormai prossimo al diploma. Pianista provetto e virtuoso del corno, aveva suonato proprio all’Ariston, nell’orchestra del festival. Per questo Amadeus ha deciso di ricordarlo, durante la prima serata del festival.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, aveva conferito ai genitori la medaglia d’oro al valore civile alla memoria, con questa motivazione: «Interveniva durante un violento litigio per proteggere un amico aggredito da un gruppo di malviventi, i quali, per ritorsione, lo colpivano con tre colpi di arma da fuoco, uno dei quali aveva esito mortale. Mirabile esempio di coraggio, altruismo e virtù civiche».

