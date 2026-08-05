la raccolta di dieci racconti

Chirurgia, social e volti tutti uguali. L’estetica e la questione di classe

Illustrazione di Martina Fantasia - MiMaster
Illustrazione di Martina Fantasia - MiMaster
Illustrazione di Martina Fantasia - MiMaster
Arianna Colzi
Segui Domani su Google
05 agosto 2026 • 20:07

Perché rifiutiamo la peculiarità dei nostri volti per raggiungere un’ideale di omologazione anche banale? Secondo Francesca Mattei, alla base c’è un tema politico: lo sguardo dominante è quello della borghesia, della classe privilegiata

Avere una faccia, un certo tipo di faccia, non è una cosa da poco. «La cosa bella della faccia è che puoi metterci sopra praticamente qualsiasi cosa. Cosmetici, trucchi, maschere, color, inchiostri e fluidi umani. La cosa brutta è che non puoi toglierla», scrive Francesca Mattei, autrice con studi di sociologia alle spalle, che nella raccolta di dieci racconti Come si smette di avere una faccia (Effequ, 2026) si addentra nel peso che il nostro volto e il nostro corpo assumono nella costruzione d

Arianna Colzi
Arianna Colzi
Arianna Colzi

Giornalista, è laureata in lingue e letterature straniere. Dopo un’esperienza a Fanpage.it, per Domani scrive di musica, libri, cultura e società.