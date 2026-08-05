Chirurgia, social e volti tutti uguali. L’estetica e la questione di classe

true false

Avere una faccia, un certo tipo di faccia, non è una cosa da poco. «La cosa bella della faccia è che puoi metterci sopra praticamente qualsiasi cosa. Cosmetici, trucchi, maschere, color, inchiostri e fluidi umani. La cosa brutta è che non puoi toglierla», scrive Francesca Mattei, autrice con studi di sociologia alle spalle, che nella raccolta di dieci racconti Come si smette di avere una faccia (Effequ, 2026) si addentra nel peso che il nostro volto e il nostro corpo assumono nella costruzione d