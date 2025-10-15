cibo

Da schiavi a star: storia dei cuochi professionisti

Illustrazioni di Elisa Lipizzi
Giorgia Grisendi
15 ottobre 2025 • 16:59

I primi esempi in Cina, la stima verso i cuochi delle élite nel medioevo, l’emancipazione dopo la rivoluzione francese e alla fine della segregazione razziale negli Stati Uniti: la concezione del ruolo dello chef è cambiata parecchio nella storia dell’uomo. Con la nascita e diffusione della televisione, poi, anche i programmi di cucina si sono ritagliati il loro spazio

Giorgia Grisendi

È docente di italiano e pedagogista. Tiene formazioni e corsi di educazione alla lettura destinati ad adulti e piccoli fin dai primi mesi di vita. Ha scritto e curato testi per bambini e ragazzi, tra gli ultimi Un passaporto per Sahara (Errekappa) e Luca piccolgrande (Eli). Per Domani scrive Assaggini su Cibo, pagina destinata ai giovani lettori, e collabora con Tempo Pieno scrivendo di scuola.