Perché Cime tempestose è diventato un fenomeno culturale globale

L’adattamento di Emerald Fennel risulta una rilettura convincente, di cui il romanzo non può che beneficiare. Il risultato è pop ma intelligente, godibile e, grazie al film, Cime Tempestose sta incontrando molti nuovi lettori. Negli ultimi mesi il libro è entrato in qualsiasi bookclub, dal vivo e sui social, e su TikTok lo leggono e commentano le lettrici ventenni
Si è chiusa l’epoca dei personaggi edificanti; delle scelte amorose sane, dell’ossessione per la salute mentale. Si è chiusa l’era del linguaggio psicologico, della condanna delle red flag. Si è chiusa l’era della noia, ed è quindi tornato lui, il personaggio più tossico della storia della letteratura e del cinema: Heathcliff. Nell’attesissimo, anticipatissimo, e effettivamente imperdibile adattamento di Cime Tempestose della regista inglese Emerald Fennel, Heathcliff è Jacob Elordi, attore aust