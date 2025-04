I grandi autori del cinema italiano sono storia remota, i degni eredi si contano sulle dita di una mano e ci siamo adagiati sulle commedie: non lo ha detto proprio così Thierry Frémaux, Délégué Géneral del Festival di Cannes, presentando il cartellone dell’edizione 2025, ma il senso era questo. Tant’è che per noi solo Mario Martone è in concorso e a Un Certain Regard hanno invitato uno sconosciuto regista esordiente, Francesco Sossai, e il duo Alessio Rigo De Righi-Matteo Zoppis, scoperto proprio da Cannes con il loro Il Re Granchio.

Snobismo e abituale vanagloria a parte, Frémaux ha ragione. I Rendez-vous del nuovo cinema francese, rassegna al quindicesimo appuntamento che si è appena conclusa a Roma, hanno fornito materia di riflessione su uno specifico genere che la Francia coltiva e l’Italia ignora, immersa com’è nel tunnel dell’omologazione. È il cinema che civetta con la grande letteratura. Civettare non è trasporre, adattare. Richiede, in realtà, più cultura e più conoscenza, e postula un pubblico in cui i lettori non sono mosche bianche.

L’ultimo François Ozon di Sotto le foglie (titolo originale Quand vient l’automne), grande successo in Francia e già in sala dal 10 aprile con Bim Distribuzione, di questo genere a parte è un esempio illuminante. Flirta con personaggi di anziane e serenità campagnole che ricordano irresistibilmente la Miss Marple di Agatha Christie, e costruisce un intreccio giallo che ha l’ambiguità di certo Simenon, con la relatività morale di tante sue narrazioni.

Le due anziane sono Michelle (Hélène Vincent) e Marie-Claude (Josiane Balasko), attrici superbe. Sono pensionate tranquille con un passato che le marchia agli occhi dei figli e dei compaesani: a Parigi facevano le prostitute. Valérie (Ludivine Sagnier) nutre per questo un odio inestinguibile per sua madre Michelle. Vincent (Pierre Lottin, premiato a San Sebastian per il film), figlio di Marie-Claude, è un attaccabrighe finito in galera. Atmosfera e colori ricordano Hitchcock e La Congiura degli Innocenti, ma a carte rovesciate. Qui tutti sono colpevoli, e complici, ma tutti a ragione, e senza castigo finale. A innescare l’effetto-domino è un pranzo a base di funghi che quasi avvelena Valérie.

La vendetta è la più crudele che possa infliggere a sua madre: non potrà più vedere la luce dei suoi occhi, il nipotino Lucas. Sono tutte persone compassionevoli, si aiutano come possono, Michelle paga il figlio dell’amica per tenerle il giardino, «l’importante è voler fare del bene». E il bene passa anche per l’omicidio, senza sensi di colpa. La Borgogna del film non è la campagna inglese, ma il gioco di rimandi letterari, di scorrettezza gentile ma estrema (Valérie, che dalla madre vuole solo l’eredità, tutta e subito, cade "incidentalmente” dal balcone) è una matrioska di delizie.

I precedenti

Esempi “storici” di flirt francesi con la letteratura: Molière in bicicletta (Alceste à bicyclette), di Philippe Le Guay, e Gemma Bovery di Anne Fontaine, entrambi con Fabrice Luchini. Il titolo più irresistibile della rassegna romana, che sarà distribuito in Italia da Movies Inspired, era Jane Austen a gaché ma vie, di Laura Piani.

Jane Austen mi ha rovinato la vita potremmo scriverlo in tante sotto il nostro profilo Facebook, a imitazione del tormentone sordiano, «a me m’ha rovinato ‘a guera». Fateci caso: Hollywood di rado si azzarda a lavorare sul materiale della scrittrice più incontestabilmente amata dalle lettrici senza associarsi ai produttori britannici, una sorta di titolarità esclusiva non scritta. Le poche eccezioni, come Il Club di Jane Austen, sono tra le meno riuscite. A voler fare una graduatoria, due titoli si contendono il podio più alto degli adattamenti: la perfetta sceneggiatura di Emma Thompson per Ragione e Sentimento e l’intramontabile serie BBC del 1995 da Orgoglio e Pregiudizio. Ex aequo con il primo Emma di Douglas McGrath andrebbe invece piazzato, subito dopo, quel felice biopic di fantasia che era Becoming Jane di Julian Jarrold, con Anne Hathaway e James McAvoy.

Questa divagazione contemporanea francese sul tema è un azzardo allettante che parte bene, con una leggerezza d’epoca non ovvia e con un appeal universale. Agathe (Camille Rutherford) è una devota austeniana in cui è facile rispecchiarsi. È single, imbranata e lavora nella leggendaria libreria Shakespeare & Co di Parigi. Sogna l’amore sulla falsariga di Liz Bennet e Darcy (come tutte), e come tutte prova a scrivere un romanzo con gli ingredienti del suo modello. La struttura del film segue lo schema letterario classico – incontro, ostacolo, soluzione – e l’occasione della vita è un invito in Inghilterra, nella residenza per scrittori fondata dai discendenti di Austen. Ma poi tutto diventa “telefonato”, e i primi scontri con il Darcy di turno (Charlie Anson) fanno temere l’happy ending finale, che la regista non ci risparmia. Anson, tra l’altro, avrà anche l’indispensabile orgoglio old school – con relativi pregiudizi – ma essere Hugh Grant o Colin Firth non è da tutti.

