Oltre le vette incontaminate, il cinema che racconta la montagna

Circa 125 anni dopo la foto dell’Everest di Vittorio Sella, i registi Matt Sharman e Dom Bush decidono di cercare di rifare la stessa fotografia panoramica. Un viaggio diventato documentario. A Thousand Words è stato presentato al Trento Film Festival. Montagne e culture, festival storico arrivato alla sua 74esima edizione

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Nel 1899 il fotografo piemontese Vittorio Sella scattò la prima fotografia dell’Everest. Una panoramica preziosa e bellissima, cui si aggiunsero immagini di creste, vallate, paesaggi glaciali. Sella era stato coinvolto in una spedizione guidata dall’alpinista e scrittore britannico Douglas Freshfield, con cui già pochi anni prima aveva esplorato il Caucaso e pubblicato un libro, ottenendo addirittura un’onorificenza dallo zar Nicola II per le sue fotoincisioni. Questa volta si sarebbe trattato d