Il derby dei best seller globali e italiani, alla vigilia della Buchmesse

Dal 15 al 19 ottobre, Francoforte, come ogni ottobre, torna a essere la capitale mondiale del libro. In classifica intanto continuano i duelli paralleli: quello mondiale tra Dan Brown vs Ken Follett e quello francescano tra Aldo Cazzullo e Alessandro Barbero
Francoforte, come ogni ottobre, torna a essere la capitale mondiale del libro: cinque giorni di riti, salamelecchi e scambi di diritti, dal 15 al 19 ottobre, ecco la Buchmesse in cui si incontrano tutti gli editori di libri del mondo. Il presidente di Aie Innocenzo Cipolletta ha aperto le danze dichiarando: «Ci presentiamo a Francoforte con un mercato ancora in frenata. Il mercato sconta la mancanza delle misure di sostegno, in particolare il calo degli acquisti con le Carte per i neo-diciottenn