La classifica dei libri

I lettori si dividono tra i grandi misteri e il rosa domestico

Beppe Cottafavieditor
25 ottobre 2025 • 13:48

Dan Brown insegue il mistero di Dio nei palazzi di Praga; Sveva Casati Modignani lo trova nel corridoio di casa, tra il mocio e un raggio di luce che cade bene. Lui decifra i simboli dell’Apocalisse, lei la vita quotidiana. Mentre Rampini ci spiega il Giappone e Rovelli la mistica della fisica quantistica

L’ultimo segreto di Dan Brown, per Rizzoli, continua al comando la sua corsa solitaria verso il gran finale delle strenne di Natale. In cima alla classifica, tra misteri, catacombe e teorie del complotto, il solito mix di cifre cabalistiche e dialoghi in cui la scienza e la noetica si corteggiano come due liceali. Ma non si può negare: il libro di Dan Brown ha tutto per troneggiare nel presepe dell’editoria. Rosa domestico  La notizia della settimana è la new entry al secondo posto del nuovo rom

