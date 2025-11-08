Se Dan Brown decifra i misteri del cosmo, Benedetta Rossi quelli del frigorifero

Brown scrive per chi vuole leggere senza fermarsi a leggere: un’esperienza simile al tapis roulant, ma per la mente. E solo lui lo sa fare. Al secondo posto, a portare sollievo alla pressione arteriosa dei lettori, La mia cucina per tutti (Electa Mondadori). Profumi già natalizi
Non succede molto nella classifica dei libri di questa settimana. Dan Brown l’americano più venduto d’Italia, a dispetto dei dazi di Trump, continua a regnare incontrastato al primo posto con L’ultimo segreto per Rizzoli: per settecento pagine di adrenalina e allegorie, Robert Langdon corre ancora, decifrando messaggi che nessuno ha mai scritto, per lo più corre per Praga. Si spara, si decifra, si scassinano serrature, si scoprono passaggi segreti, si spiega tutto, anche l’inesplicabile. Brown s