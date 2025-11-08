La classifica dei libri

Se Dan Brown decifra i misteri del cosmo, Benedetta Rossi quelli del frigorifero

Beppe Cottafavieditor
08 novembre 2025 • 14:15

Brown scrive per chi vuole leggere senza fermarsi a leggere: un’esperienza simile al tapis roulant, ma per la mente. E solo lui lo sa fare. Al secondo posto, a portare sollievo alla pressione arteriosa dei lettori, La mia cucina per tutti (Electa Mondadori). Profumi già natalizi

Non succede molto nella classifica dei libri di questa settimana. Dan Brown l’americano più venduto d’Italia, a dispetto dei dazi di Trump, continua a regnare incontrastato al primo posto con L’ultimo segreto per Rizzoli: per settecento pagine di adrenalina e allegorie, Robert Langdon corre ancora, decifrando messaggi che nessuno ha mai scritto, per lo più corre per Praga. Si spara, si decifra, si scassinano serrature, si scoprono passaggi segreti, si spiega tutto, anche l’inesplicabile. Brown s

Editor e semiologo. Si è formato con Umberto Eco e Paolo Fabbri – è consulente editoriale di Mondadori Libri, dirige la casa editrice digitale Il dondolo del Comune di Modena e il Festival della Satira di Forte dei Marmi. Ha diretto Comix. È responsabile della sezione Idee di Domani.

 