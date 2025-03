La sfide economiche, politiche e sociali che impegnano questi tempi cupi di guerre, di Trump e Putin contro l’Europa, impattano anche il mercato del libro in Italia. Che sta vivendo un periodo non facile. Il mercato italiano è quello che ha avuto in Europa nel 2024 i risultati meno positivi.

Latitano anche i titoli altovendenti, quelli che portano pubblico in libreria. Tanto che nella classifica dei più venduti della settimana, alle spalle di Socrate, Agata e il futuro l’ormai best seller di Beppe Severgnini da Rizzoli, primo per la quinta settimana, stanno due libri in super economica, a 4,90, L’educazione delle farfalle di Donato Carrisi e Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi.

Si tratta di una promozione Tea Superpocket, gruppo Gems, a prezzi stracciati, un po’ outlet, un po’ mass market à la Newton Compton, che indica un po’ lo spirito del tempo coinvolgendo sei titoli, sei best seller, sei casi editoriali del gruppo, come I leoni di Sicilia di Stefania Auci, Il fabbricante di lacrime di Erin Doom, Una ragazza d’altri tempi di Felicia Kingsley e La dieta della longevità di Valter D. Longo.

Thriller

L’educazione delle farfalle è un libro Longanesi del 2023 di uno degli autori italiani di thriller più amati e letti nel mondo. Carrisi è molto bravo nel creare tensione e nel costruire meccanismi narrativi.

In questo caso è la casa di legno a bruciare nel cuore della notte. Lingue di fuoco illuminano la vallata fra le montagne. Nel silenzio della neve che cade si sente solo il ruggito del fuoco. E quando la casa di legno crolla, restano soltanto i sussurri impauriti di chi è riuscito a fuggire in tempo.

Ma qualcosa non è come dovrebbe essere. I conti non tornano. E il destino si rivela terribilmente crudele nei confronti di una madre: Serena. Se c’è una parola con cui Serena non avrebbe mai pensato di identificarsi è proprio la parola «madre». Lei è lo «squalo biondo», una broker agguerrita e di successo nel mondo dell’alta finanza. Lei è padrona del suo destino, e nessuno è suo padrone. Ma dopo l’incendio allo chalet tutto cambia e Serena inizia a precipitare nel peggiore dei sogni.

L’arte di bere il caffè

Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi, pubblicato nel 2020 da Garzanti, è un caso che ha conquistato le classifiche in tutto il mondo. Questa è la sua trama.

«Un tavolino, un caffè, una scelta. Basta solo questo per essere felici.

Ecco le cinque regole da seguire:

1. Sei in una caffetteria speciale. C’è un unico tavolino e aspetta solo te.

2. Siediti e attendi che il caffè ti venga servito.

3. Tieniti pronto a rivivere un momento importante della tua vita.

4. Mentre lo fai ricordati di gustare il caffè a piccoli sorsi.

5. Non dimenticarti la regola fondamentale: non lasciare per alcuna ragione che il caffè si raffreddi.

In Giappone c’è una caffetteria speciale. È aperta da più di cento anni e, su di essa, circolano mille leggende. Si narra che dopo esserci entrati non si sia più gli stessi. Si narra che bevendo il caffè sia possibile rivivere il momento della propria vita in cui si è fatta la scelta sbagliata, si è detta l’unica parola che era meglio non pronunciare, si è lasciata andare via la persona che non bisognava perdere. Si narra che con un semplice gesto tutto possa cambiare. Ma c’è una regola da rispettare, una regola fondamentale: bisogna assolutamente finire il caffè prima che si sia raffreddato. Non tutti hanno il coraggio di entrare nella caffetteria, ma qualcuno decide di sfidare il destino e scoprire che cosa può accadere. Qualcuno si siede su una sedia con davanti una tazza fumante. Fumiko, che non è riuscita a trattenere accanto a sé il ragazzo che amava. Kotake, che insieme ai ricordi di suo marito crede di aver perso anche sé stessa. Hirai, che non è mai stata sincera fino in fondo con la sorella. Infine Kei, che cerca di raccogliere tutta la forza che ha dentro per essere una buona madre. Ognuna di loro ha un rimpianto. Ognuna di loro sente riaffiorare un ricordo doloroso. Ma tutti scoprono che il passato non è importante, perché non si può cambiare. Quello che conta è il presente che abbiamo tra le mani. Quando si può ancora decidere ogni cosa e farla nel modo giusto. La vita, come il caffè, va gustata sorso dopo sorso, cogliendone ogni attimo».

Grandi romanzi e serie tv

Da segnalare infine l’effetto che le serie televisive tratte dai romanzi producono. Dopo il caso clamoroso de Il conte di Montecristo, troviamo in classifica due grandi romanzi, due libri magnifici: la nuova edizione Feltrinelli de Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, settimo nella narrativa italiana, e L’arte della gioia di Goliarda Sapienza, da Einaudi, diciannovesimo assoluto. Insomma più che leggere, rileggere.

