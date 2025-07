Bajani conquista il primo posto con il suo libro vincitore dello Strega: la prova che il premio letterario più importante d’Italia è diventato ormai il nostro “ministero della Lettura”. Nella varia resiste in vetta il libro-gioco di Bartezzaghi, Bozze non corrette. E si attende Cecilia Sala a settembre

Come una profezia che si autoavvera alla terza settimana in classifica, Andrea Bajani conquista il primo posto con L’anniversario, Feltrinelli, scalzando con elegante fermezza l’ayurvedico Gotto di Verrà l’alba, starai bene (ci mancherebbe che no) Mondadori, e il nipponico Uketsu di Strani disegni, Einaudi Stile libero. Stefania S., chiunque ella sia, scivola al quarto posto col suo Red. Colpo di fulmine: titolo degno di una soap che non guarderemmo, per Sperling&Kupfer.

Il potere dello Strega

Bajani, fresco vincitore dello Strega, espone in copertina la sacra fascetta gialla, che nel mondo editoriale vale più del codice fiscale. Lo Strega, va detto, è da sempre il premio dove narrativa e diplomazia culturale si incontrano, spesso in salotto, talvolta a cena.

Gianluigi Simonetti – che sa tutto – lo racconta con precisione letteraria e leggerezza nel suo Caccia allo Strega, Nottetempo: manuale d’istruzioni per riconoscere un libro stregabile al primo sguardo. Il premio, si sa, moltiplica vendite (il fattore Strega è un moltiplicatore di visibilità e di vendite, per il vincitore anche del mille per cento), fama, contratti e inviti ai festival, ma – e qui viene la parte dolente – non garantisce l’eternità.

Venire stregati una volta non significa restare incantati per sempre. Servono libri buoni, cioè lavoro, e poi altri ancora e pertanto ancora lavoro. Scrittori, agenti ed editori sono consci che il riconoscimento conferisce capitale reputazionale e valore (per il prossimo contratto) all’interno del panorama letterario e culturale. Per cui tutti lo prendono molto sul serio, anche troppo.

Guardando i vincitori degli ultimi anni (Di Pietrantonio, D’Adamo, Desiati, Trevi, Veronesi, Scurati, Janeczek, Cognetti, Albinati, Lagioia, Piccolo, Siti, Piperno) tutti, – caso a sé quello della sfortunata D’Adamo, morta tra la cinquina e la finale – hanno saputo consolidare la propria carriera letteraria nel tempo. Si nota un tratto comune: sono quasi tutti uomini. Curioso, in un paese dove a leggere sono soprattutto donne, a scrivere anche, e a dirigere le case editrici – finalmente – pure.

Il libro stregato più venduto degli ultimi anni? Il colibrì di Veronesi, La nave di Teseo, più di trecentomila, seguito da L’età fragile della Di Pietrantonio, Einaudi, 240mila. Segno che lo Strega può ancora trasformarsi in una macchina da guerra editoriale, se ben oliata. Il merito va anche a Stefano Petrocchi e al suo team, che hanno trasformato il premio in un vero incessante ministero della Lettura (altroché i ministri della Cultura): Strega Poesia, Strega Giovani, Strega Europeo, il neonato Strega Saggistica. Quanto ai finalisti non vincitori della cinquina: spariti. Non uno nei primi cento. Solo Terranova e Ruol resistono tra il 150esimo posto e il 300. Il premio, per loro, resta un ricordo. Un rimpianto. Un post di Instagram.

Ora Bartezzaghi. A settembre arriva Cecilia Sala

Nessuna new entry e fine della stagione che vede primo nella varia il magnifico libro-gioco di Stefano Bartezzaghi Bozze non corrette, Mondadori. In agosto non succede nulla e si punta alla rentrée di settembre.

Si annuncia come il più caldo dell’autunno, già in classifica nel preorder di Amazon, I figli dell’odio, l’attesissimo reportage narrativo di Cecilia Sala per Mondadori Strade blu. Un viaggio dentro tre grandi fratture: la radicalizzazione di Israele, la distruzione della Palestina, il collasso dell’Asse della resistenza che ha il suo centro a Teheran.

Cecilia Sala, trent’anni appena, è già una voce riconoscibile, con lo sguardo fiammeggiante di chi ha visto l’abisso – e ha preso appunti. Nel 2024 è stata arrestata in Iran con un visto da giornalista, mentre lavorava al suo podcast Stories – titolo profetico, visto che la storia, appunto, l’ha fatta davvero.

Rimasta prigioniera fino all’8 gennaio 2025, è stata liberata grazie a un lavoro diplomatico e d’intelligence degno di un romanzo di Le Carré. Nel paese dove i talk show costruiscono opinionisti al ritmo della cottura delle piadine a Rimini, Sala ha fatto l’unica cosa che nessuno si aspetta più da una giornalista: è andata, ha visto, ha scritto.

Libri e vacanze

La rubrica sulla classifica dei libri va in vacanza fino a settembre. Continueremo però a parlare di libri, non in classifica, ma da leggere durante tutta l’estate. Se intanto volete segnalare i libri migliori che avete letto quest’anno o che state leggendo ora in vacanza scrivete a lettori@editorialedomani.it, ne parleremo.

© Riproduzione riservata